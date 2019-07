Francesc Guisset: «M'agradaria ser recordat com la persona que va començar un canvi a Llançà»

Un acord postelectoral l'ha postulat com el primer alcalde socialista del municipi de Llançà, càrrec que compatirà amb la líder del seu soci de govern, Junts per Llançà, Núria Escarpanter.

Francesc Guisset (Llançà, 1973) està content amb el resultat que va obtenir les passades eleccions, que el van situar com la tercera força municipal. Torna a repetir un càrrec a l'equip de govern, i es converteix en el capdavanter la primera meitat del mandat.

Primer alcalde socialista de Llançà, com ho valora?

Una gran fita, fa molta il·lusió perquè veus que la teva manera de ser i de pensar ha estat acceptada. I sobretot després de la situació política actual i de la que venia jo personalment, quan no vaig ser alcalde en l'anterior mandat perquè els militants del PDeCat, per l'aplicació del 155, van decidir i van pressionar en Pere Vila perquè no agafés el càrrec.

I amb aquests antecedents, com repetiu el pacte amb JxLl?

Els resultats van ser bons, vam pujar en nombre de vots i de regidors i estàvem molt contents per això. En campanya ja vam dir que estaríem disposats a parlar amb tothom, amb l'única condició que acceptessin el nostre projecte. La primera reunió amb ERC va durar tres minuts i ens van dir que no volien governar amb nosaltres, sense més explicacions. Així i tot, en Guillem Cusí ens va demanar disculpes per l'actitud que va tenir quan ens va cessar com a regidors [a l'anterior mandat].

Amb els resultats del 26M, veu que la gent li demana això?

Nosaltres teníem eufòria continguda, perquè no sabíem com anirien les negociacions i amb qui voldria negociar en Cusí. Vam entendre que els nostres votants ens volien al govern per tirar endavant el nostre projecte. Hi havia la discussió de si havia de ser amb ERC o amb JxLl. Una altra opció era governar des de l'oposició, articulant majories.

Va ser fàcil el pacte?

Com que ja veníem d'un pacte, i com que la Núria Escarpanter acceptava tàcitament tot el bagatge del govern anterior, hi va haver molta sintonia i enriquiment. I en la qüestió de dividir l'alcaldia també vam coincidir, que hi havia d'haver paritat perquè vam tenir els mateixos regidors.

La situació del procés, afecta?

No, el pacte ja estableix que les qüestions d'àmbit supramunicipal es votaran de manera independent.

A la investidura va dir paraules com «consens», «concòrdia», «bona entesa», amb aquest clima que hi ha amb l'oposició, serà possible?

Qualsevol bon polític ha d'intentar el consens. Hi ha consideracions personals o ideològiques però el que volia dir al meu discurs és que, més enllà de qüestions nacionals, ens devem al poble i a les qüestions municipals.

Hi ha hagut moltes tensions per qüestions municipals.

Sí, vam passar un període d'inestabilitat però en algun moment haurem de tornar al consens, no podem estar barallats tota la vida. La gent ha votat el nostre projecte, i la suma amb el de JxLl imposa que es compleixi aquest programa.

Quin projecte és prioritari?

La residència per a la gent gran, un projecte molt important per desestacionalitzar l'economia i per cobrir el dèficit que hi ha tan gran a la comarca. Un altre és el desenvolupament de la zona industrial, a l'entrada de Llançà, on es puguin establir petits tallers. I el tercer punt, la residència de Can Marly.

La primera polèmica del mandat sorgeix amb el primer ple, que es va cancel·lar, què va passar?

Va haver-hi un error de tramitació administrativa, jo també em vaig quedar sorprès. Sembla que tots els regidors van rebre la informació uns minuts abans de la celebració del ple i no es respectava el mínim legal de 48 hores. Tot i no ser un ple gaire complex, els regidors Cusí i Grande van insistir que volien el termini mínim suficient. Podria haver-ho convocat d'urgència però com que vull ser un alcalde de consens i concòrdia vaig tornar a convocar un ple la setmana següent, per poder donar-los temps. Em van acusar de voler cobrar dos plens i ja vaig deixar clar que no, que aquest primer, com no es van arribar a aprovar les propostes de retribució, no tindrien aplicació retroactiva.

Ara que comença la temporada, com encareu la problemàtica dels residus comercials?

Hi ha molt incivisme. El que fem és vigilar la conducta incívica i el compliment del contracte de serveis i veiem, per desgràcia, que la gent no doblega els cartons i els deixa fora. Per identificar a aquestes persones posarem càmeres de videovigilància a cada illa.

Arran de la polèmica amb l'equip de futbol, teniu present vetllar pels usos que es fan dels equipaments públics?

Al nostre poble hi ha un protagonisme molt fort de les associacions i nosaltres volem que siguin els protagonistes de la vida pública i tenim plena confiança en elles. Encara que hagi passat aquest fet, malauradament, que ens va preocupar en el seu dia, no podem fer pagar justos per pecadors. Ha sigut un episodi amarg però hem de superar-ho i confiar en les associacions, no hi ha dubte de la seva honorabilitat i el seu bon fer. Quan hi hagi fets d'aquests tipus serem tan contundents com ho vam ser llavors.

Què li faria estar orgullós d'aquests dos anys de mandat?

Desestacionalitzar l'economia de Llançà i fer més agradable la vida dels ciutadans. M'agradaria ser recordat com la persona que va començar aquest canvi.