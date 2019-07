L'entitat Canae es trasllada a l'espai La Bòbila de Vilafant

L'Associació Canae SOS Border Collie finalment es trasllada a La Bòbila de Vilafant després d'uns mesos demanant ajuda a través de les seves xarxes socials. Aquesta entitat havia desenvolupat la seva activitat en un terreny privat on no va tenir la possibilitat de quedar-se.

A l'espai vilafantenc de La Bòbila, també d'àmbit privat, l'entitat de protecció d'animals ha de pagar lloguer i comparteix espai amb altres empreses i magatzems.

Segons José Fernández, representant de l'Associació, tot i tenir contractes amb els consistoris de Vilafant i Garriguella, «cap ajuntament vol cedir espai públic» per poder-lo utilitzar com a lloc per acollir i desenvolupar l'activitat que necessiten els animals. A la nova ubicació hi tenen les pistes d'Agility i espai per deixar temporalment els gossos que recullen i que no aconsegueixen casa d'acollida. «Cada any recollim entre 80 i 100 gossos únicament procedents de Vilafant i, d'aquests, tan sols el 20% els poden retornar als propietaris». Per a Fernández hi ha un clar motiu dels abandonaments i és que «no hi ha cap sanció econòmica per a qui abandona l'animal. Abandonar és gratis». Explica que la majoria de gossos que recullen des de l'Associació Canae són de races potencialment perilloses, «que s'abandonen quan la gent se n'adona de la quantitat de papers que necessiten per tenir-los».

És el tercer any que Canae recull gossos a Vilafant mitjançant un contracte per obra i servei.