L'Àgora polivalent de Vilafant estarà llesta a finals de setembre

Des de finals del mes de maig, les màquines ja estan treballant a dins de l'estructura on s'ubicarà l'Àgora de Vilafant, l'espai polivalent, cobert i il·luminat de 3.000 metres quadrats de superfície que servirà, entre d'altres, com a pista d'entrenament o esdeveniments esportius, per a l'organització de trobades, formacions, concerts i festes populars si fes mal temps.

L'Àgora estarà ubicada a un edifici annex al pavelló Joel González de Vilafant, que, segons el projecte inicial de l'empresa del fallit complex Poliesports, havia de convertir-se en una piscina coberta.

«Veient que cada vegada el pavelló està més saturat per la gran quantitat d'equips de bàsquet, futbol sala i altres esports, vam creure necessari invertir en aquest equipament, on es poden entrenar els equips que treballen a pista completa», diu el regidor d'esports, César González. Tot i això, matisa que «no només serà la segona pista del pavelló, sinó que insistim que ens agradaria que es convertís en un espai polivalent que tothom pogués utilitzar, des dels més petits fins als més grans. Detectàvem la falta d'un lloc amb aquestes característiques, a Vilafant».

En aquest sentit, el regidor també ha volgut explicar que han decidit batejar-lo com a Àgora perquè s'ha de convertir en un lloc social de trobada.



Es cobrirà la totalitat del sostre

El projecte de l'equipament es va redactar durant l'any passat, i es va començar a executar justament quan s'acabava el quart any de mandat de Consol Cantenys.

Des que les màquines van entrar al solar i fins avui, els treballs han consistit a adequar el paviment a base de tapar forats i anivellar-lo per aconseguir la mateixa alçada en tota la pista.

En acabar-se aquesta fase, la següent consistirà a pavimentar i il·luminar la instal·lació. Paral·lelament a aquestes fases, s'està portant a terme la consolidació d'anclatges especials del sostre. D'aquesta manera, en comptes de només cobrir el 50% de l'espai, el sostre podrà passar a cobrir-ne la totalitat. En finalitzar aquesta fase, a l'espai s'hi sumaran elements mòbils com ara cistelles o porteries que es puguin posar i treure depenent de l'ús que es vulgui donar a l'espai.

Tenint en compte que durant el mes d'agost el ritme habitual de les obres sol disminuir, es preveu acabar aquesta adequació a finals de setembre.



Liquiditat gràcies al contenciós

Des del consistori expliquen que en l'obra s'hi invertiran aproximadament 300.000 euros de pressupost. Part d'aquesta liquiditat es va aconseguir gràcies al judici contenciós que l'Ajuntament de Vilafant va guanyar a la Generalitat, i amb el qual l'entitat els va haver de pagar 600.000 euros. Això va permetre al consistori no haver d'endeutar-se.