«Haurà d'haver-hi una resposta massiva a la sentència del Tribunal Suprem»

Eduard Cebrià Riu, nascut a Verges l'any 1972, actualment viu a Figueres i treballa en una corredoria d'assegurances. Se sent empordanès de cap a peus i fa anys que està implicat en moviments associatius de lleure, culturals i independentistes. Amb ell parlem de l'actualitat nacional i de la mateixa entitat que ara presideix.

Què el va motivar a acceptar ser el relleu de Lluís Casadellà com a president d'Òmnium Cultural?

Jo mateix i un grup de gent havíem entrat a Òmnium ja feia un temps, i se'ns va plantejar que en Lluís ja feia molts anys que era al capdavant de l'entitat després d'haver fet una gran feina. Jo ja havia militat en diferents entitats independentistes, i el projecte era engrescador i em permetia seguir treballant per la cultura, la llengua, el país i aconseguir la independència.

Des d'Òmnium Cultural, què en penseu que els partits independentistes estiguin tan dividits?

El millor seria que anessin tots a l'una, però dins de les dinàmiques dels partits polítics i en moments d'eleccions sempre hi ha friccions. Nosaltres voldríem que es tornés a assolir la cohesió que hi va haver a la tardor del 2017.

En l'àmbit municipal empordanès, com veieu els pactes que han format els diferents governs que no tenien majories i que han donat peu a aliances de signe diferent, segons el tarannà de cada poble?

No ens posicionem, són coses que han de decidir entre ells i si creuen que són convenients aquests pactes, és cosa dels partits, nosaltres seguirem treballant pels nostres objectius.

Què n'opineu, que alguns partits a les municipals portessin com a punts destacats, despenjar cartells que demanen la llibertat dels presos i buscar la neutralitat de l'espai públic?

Despenjar els cartells dels presos no és una qüestió de política, és una qüestió de dignitat. Estem parlant d'una gent que està injustament empresonada i com s'ha vist durant aquest judici farsa, i tal com va dir el nostre president empresonat, Jordi Cuixart, nosaltres no vam anar a defensar-nos sinó a acusar. Si alguns tenen com a objectiu que no es visibilitzi aquest fet, nosaltres no hi estem d'acord.

Ara que les preses i presos polítics han tornat als centres penitenciaris catalans, fareu algun tipus de mobilització a l'Alt Empordà?

Com ja havíem fet fins al moment que els van tornar a traslladar cap a Madrid, seguirem donant suport a totes les mobilitzacions que es duguin a terme aquí a la comarca, on hi ha empresonda Dolors Bassa.

Tornaran els sopars a l'aparcament del Puig de les Basses, en suport a l'exconsellera Dolors Bassa?

Hi havia una coordinadora que duia aquests temes, si ells decideixen tornar-ho a fer de manera constant, hi donarem suport.

Un cop es faci pública la sentència del judici per l'1-O per part del Tribunal Suprem, quina ha de ser la resposta?

Ha d'haver-hi una resposta massiva des de la ciutadania, i des d'Òmnium ens mobilitzarem; però encara no està clar quin tipus de mobilització es farà, s'està treballant. La resposta de la ciutadania serà la màxima, perquè ja sabem que no ens podem quedar quiets davant el resultat del judici farsa que hem viscut.

Veient les conseqüències de la via unilateral, Òmnium té en compte reutlitzar-la, com sí que ho ha afirmat l'ANC?

És un tema que està damunt la taula. Hem d'aconseguir fer un referèndum, ja que un 80% de la societat catalana hi és a favor. I així saber exactament on estem, i si la majoria de la societat està a favor de la independència, tirar-la endavant.

Què en penseu, que durant el judici celebrat a Madrid es preguntés repetidament als acusats i testimonis si eren socis d'Òmnium Cultural?

Era un fet d'intentar criminalitzar una entitat cultural, i això afectés possibles mobilitzacions. Tal com va dir en Jordi Cuixart «no tenim por», nosaltres seguirem mobilitzant-nos, protestant i demanant democràcia.

«Tumulto», «la masa», «violentos», «golpe de estado»... aquests han sigut alguns termes que hem sentit durant el judici, creu que busquen criminalitzar el moviment ciutadà pacífic?

Totalment, ens han acusat de mil i una coses que durant el judici s'han demostrat que eren falses. Era un fet d'inventar-se un relat per poder acusar i condemnar la gent que en aquests moments està empresonada.

Trobeu a faltar més suport des de la resta de l'Estat espanyol i de l'estranger, de la comunitat internacional?

De suport ja n'hi ha, com m'és n'hi hagi millor. Només cal veure les resolucions del Comitè de l'ONU. Crec que en tenim, ho podem veure seguint la premsa estrangera amb el que diuen, que no té res a veure amb el que diu la premsa espanyola.

Ho tornaran a fer?

Jo crec que sí. Com molt bé va dir en Jordi Cuixart, el nostre president, ho tornarem a fer perquè no vam fer res mal fet. Estem en un procés que no és a curt termini, sinó a llarg termini i ho tornarem a fer sense cap mena de dubte.