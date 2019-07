Els gossos cada vegada tenen més platges per refrescar-se a la costa empordanesa

Arriba l'estiu i les ganes d'anar a la platja. Cada vegada més famílies tenen gos i quan és hora d'anar a la platja sorgeix el dilema. A quina platja podem anar amb el gos? A l'Alt Empordà cada vegada hi ha més platges on és possible portar el ca a refrescar-se al mar. També n'hi ha moltes, la majoria, on està totalment prohibit. L'experiència més àmplia en aquests espais a la comarca la té Castelló d'Empúries, que disposa, de fa molts anys, d'una zona de la platja de la Rubina, a Empuriabrava, destinada a anar-hi amb el gos. Tot i això, la demanda és creixent i cada vegada més, a l'estiu, aquella part de la platja es troba massificada davant la manca d'alternatives conegudes. Tanmateix, a la comarca de l'Alt Empordà hi ha més platges on la presència de gossos està permesa, o si més no, es disposa d'una zona delimitada per gaudir amb els animals. Se'n poden trobar a Llançà, Portbou, Colera, El Port de la Selva i a L'Escala.

Davant l'auge de l'adopció i tinença d'animals de companyia, cada vegada són més els consistoris que es plantegen habilitar una platja, o part d'aquesta, a l'accés amb els cans. És el cas de Cadaqués, on el nou govern té la voluntat de trobar una bona zona per destinar a aquest ús. A Portbou, a més, volen ampliar-la davant l'augment d'usuaris. D'altra banda, a Roses ho han estudiat però de moment no troben la ubicació idònia.



La Rubina i el Rec del Molí

A l'accés amb animals al tram final de platja de la Rubina, a Empuriabrava, s'hi suma l'oferta del càmping CastellMar, petfriendly. L'any 2013, es va convertir en el primer càmping d'Espanya on, a més, d'admetre mascotes, es va posar a disposició dels clients el servei de restaurant amb menú exclusiu per a gossos, on els animals poden menjar al costat del seu propietari.

La carta per als cans és variada i per a totes les edats, incloent un menú infantil per a cadells. A més, també disposen d'una dutxa canina. D'aquesta manera, animal i propietari poden dutxar-se quan tornen de la platja de la Rubina.

Fa uns dies van saltar les alarmes a la platja del Rec del Molí de l'Escala per unes analítiques que la qualificaven de contaminada, justament a la zona habilitada per accedir-hi amb cans. Des de l'Anxova Peluda, associació protectora d'animals del municipi, defensen que «a la platja del Rec del Molí hi desemboca, precisament, el rec i aquest passa per diverses poblacions. Sempre hi ha hagut episodis puntuals de contaminació. Evidentment aquest fet no té res a veure amb la presència de gossos».

Des d'ERC de l'Escala també han demanat que l'accés amb gossos es faci extensiu a tota la platja, i evitar que s'hagin de banyar allà, i exposar-se als episodis de contaminació. D'aquesta manera, quan sorgissin aquests episodis es podria delimitar assegurant el benestar de tots, persones i animals». L'Ajuntament està treballant en les causes i les darreres analítiques han tingut «molt bon resultat, tot i que fent la mitjana amb les de l'any passat encara ens marca insuficient».