Lluis de Anguera: «Figueres som tots i com més units estiguem, més força tindrà la ciutat»

L'entitat que agrupa un dels motors de la ciutat viu un moment agredolç, amb grans èxits com la iniciativa dels Tastets Surrealistes, col·laborant amb el Museu Dalí, però també amb uns episodis conflictius que mostren la inseguretat que pateixen els comerços.

Lluís de Anguera (Figueres, 1981) és el president de Comerç Figueres des de 2016, any en el qual, com a membre de la Junta, va decidir presentar-se per «aportar un granet de sorra per millorar algun aspecte del comerç».



Com va aquesta edició dels Tastets Surrealistes?

Molt bé. Aquest any hi havia menys participants perquè s'ha buscat més la professionalització dels locals i es buscava la qualitat, i la gent amb la qual he parlat està molt contenta. Ja veurem com evoluciona perquè al principi arranca molt fort i després baixa.

Quina és l'evolució que ha fet l'entitat els últims anys?

S'ha canviat una mica l'estratègia però segueix una línia. El president anterior tenia la línia molt marcada i no pots fer un canvi radical d'un any a l'altre ni amb un mandat [4 anys]. Es busca cooperació de totes les parts implicades i les que no. Hem intentat apropar-nos a les grans superfícies per col·laborar junts amb alguna activitat i intentar obrir l'entitat.

Com es fa la cooperació?

Ara n'hem tancat una amb el Carrefour, amb el qual es faran col·laboracions sempre que nosaltres ho precisem. Estarà a la nostra disposició per aportar els seus coneixements i capital, si cal. Des de l'obertura dels diumenges, estan disposats a invertir en el centre de la ciutat per atraure gent i crear una sinergia entre Carrefour-centre i centre-Carrefour.

Invertir com?

Creant esdeveniments. Si un dia ens plantegem fer la compra del diumenge al Carrefour, qualsevol persona que compri en una botiga del centre, amb el tiquet optarà a diversos premis al Carrefour i al revés. Volem treballar sinergies d'entrada i sortida, que la gent no surti només cap a fora sinó que faci voltes per la ciutat.

És un canvi de model de la competència?

No és competència, són pols d'atracció. Més val ser-hi de cares que d'esquenes. Sí que hi ha punts que s'ha d'anar en compte perquè són multinacionals fortes i no podem deixar que ens passin la mà per davant però, si ens entenem a fer les coses i ells estan disposats a treballar en el centre, endavant.

Les multinacionals no afecten el comerç local?

Un tipus Carrefour no. Pot ser contraproduent per als supermercats del centre però també són multinacionals i cadascú té la seva estratègia. Fer un acord amb Carrefour o Mercadona aporta un valor afegit a la ciutat.

Com valora la competència que suposa la costa i la resta de la comarca?

Fa anys que passa i d'aquí ve donar suport al Carrefour per obrir els diumenges. En una ciutat com Figueres, que per obligació has de sortir, és un contrasentit. Canviar-ho serà llarg però es pot arribar a revertir, Figueres té potencial i ha tocat fons però ara toca pujar. Si ens posem tots a remar, la competència de fora hi serà igual, però tenim un punt més que no tenen els altres.

I com es fa pujar?

Si tingués la solució, seria ideal, però no la tinc. Sempre recomano estar a l'última en material i tecnologia, que la majoria de botigues ja ho fa. Si és així, i establim un preu que sigui just, és qüestió que l'Ajuntament col·labori per fer la ciutat més amigable. Ja s'està fent i el nou govern suposo que seguirà igual. Confio que ara només es pot fer un canvi cap a bé.

Per què és positiva l'ampliació dels horaris els diumenges?

Aquest tema és molt delicat, si l'empresa que vol obrir més hores, no contracta més gent, s'està explotant la gent que té, i a això ens neguem. El Carrefour no es quedarà amb la mateixa gent que té si fan més hores, perquè ells tenen UGT o CCOO, que estan a sobre de la llei, i aquests sí que contractaran més personal segur. I les petites només obriran les que puguin, jo entenc que hi ha botigues en què només treballen les famílies i necessites un dia de descans.

No és un greuge comparatiu?

Depèn. Ara no crec que sigui injust perquè els diumenges la ciutat no s'omple. Si aconseguim atraure gent, potser aquests negocis es plantegen contractar algú per obrir, perquè els sortirà rendible. És una prova pilot, veurem com funciona. Si els centres comercials del voltant obren, innegablement farà que tant la gent de Figueres no marxi com que la gent de fora vingui. Ja es debatrà si en major o menor mesura.

Ha sigut un any de debats, com els valoreu?

Ha sigut una iniciativa nova que feia temps que a Comerç Figueres ho pensàvem. Realment els polítics van ser molt neutres, tots van dir el mateix, les quatre coses que ja sabem que falten, que s'han d'arreglar i que tots tenim molt clar. Però ha sigut una bona experiència, vam obrir aquest camí de fer més debats i estrènyer els polítics. La informació és vital, i la millor manera d'obtenir-la i crear sinergies és el debat.

Heu fet un conveni amb la Unió Esportiva de Figueres, se'n plantegen altres?

Sí, ara amb el Museu del Joguet en farem un. Figueres som tots, i com més units estiguem, més força tindrà la ciutat. Amb el Museu del Dalí es col·labora a través dels Tastets, i poder tenir l'oportunitat d'utilitzar la figura d'en Dalí a través de la gastronomia, que és un puntal fort de la ciutat, és espectacular i ha sigut un gran èxit. Intentem representar això en diferents àrees.

Us considereu una institució dins de Figueres?

Aquesta pregunta és difícil, perquè l'associació és potent i té força però no se sap veure tota la feina que hi ha darrere i això pot crear certs dubtes dins de la ciutat. Entre d'altres, amb l'Ajuntament, amb qui hem tingut moltes enganxades per la falta de governabilitat, sobretot a l'últim mandat. No s'han pogut tirar endavant diferents iniciatives que teníem previstes per l'afany de protagonisme del govern i de l'oposició. Hi ha hagut xocs entre ells que indirectament ens han afectat molt. Com el tema de les obres o la neteja, no pot ser que s'hagi ajornat tant de temps un tema així.

Veieu que l'Ajuntament actua d'esquenes a vosaltres?

Hi ha hagut molts moments clau per a la ciutat i nosaltres hem estat molt present i hem donat suport a l'Ajuntament, i després aquest no ha actuat igual en certs moments que ha sigut necessari. Hi ha hagut pocs temes que s'hagin pogut aprovar fàcilment sense negociar cap pacte estrany. Aquest últim mandat ha sigut molt complicat, aquest nou no sé com anirà però potser que hi hagi quatre partits és una bona manera que remin tots junts. L'Agnès ha demostrat que és capaç de negociar coses impossibles i això mostra dots de negociació. Espero que les segueixi tenint i desbloquegi coses que estan bloquejades per falta de govern estable.

Fa més de 30 anys ja es plantejava un canvi de model, i sembla que seguim igual, què ha de millorar?

Mai acaba ni acabarà d'agradar perquè sempre volem més. El primer ha de ser un canvi de ciutat, si continua antiquada, per més que el comerç es modernitzi, és molt difícil congeniar-ho amb una ciutat vella. Ara a l'Ajuntament li toca invertir en aquesta ciutat i donar més facilitats perquè la gent es vulgui quedar. Hem de fer ciutat i ha costat molt amb els últims governs, no parlo només del PDeCat. Des de fa 30 anys enrere, no s'ha invertit en un projecte de ciutat. Aquí entren els partits nous, que espero que aportin la seva visió renovada.

Què en penseu, dels robatoris que s'han produït?

El darrer atac ha sigut totalment puntual, com una gamberrada. Els altres eren més preocupants però ja són en mans de la justícia. El que és clar és que la seguretat és un reclam que fem constantment.