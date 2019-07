Exposen les últimes tendències a l'Escala Fashion Show de Riells

El glamur de la moda made in l'Escala serà la gran protagonista de la nit d'aquest proper dissabte, 6 de juliol, en el marc de la tercera edició de l'Escala Fashion Show.

L'esdeveniment tindrà lloc a partir de les deu del vespre a la plaça de l'Univers, davant de la platja de Riells. L'acte, que consisteix en una desfilada de models, és l'activitat més important que organitza cada any la UBET, la Unió de Botiguers i Empreses Turístics de l'Escala. Durant la desfilada, les models passejaran per una passarel·la mostrant els productes de dotze comerços locals que són socis de la UBET. «Com a comerciant, entenc que la desfilada és un bon aparador per exposar els productes. Després de l'acte, la gent es recorda de la marca, i et busca», diu Dani Espinal, president de la UBET i propietari de la botiga de roba Aprile.

El públic podrà apreciar amb detall peces de roba, sabates, joieria, complements, roba de bany i productes d'òptica. Al llarg de tota la passada es podrà veure des de talles infantils, passant per les de joves i fins a les més grans.

Tant abans com després de l'acte hi haurà música, i un animador per ambientar la vetllada. L'empresa encarregada de coordinar l'acte en si és Piùbella Models

Els comerços que hi participen són: Itsi Bitsi, Optica l'Escala, Boutique Vilabru, Tentazioni, Natural World, el Centre, Aprile, Desigual, Casual Shop, NC Nina Costa, Tortuga Blava i Joieria Molinas. Els comerciants de la UBET ofereixen l'oportunitat de ser patrocinadors de l'acte, se sigui o no soci de l'entitat. Aquells que ho desitgin, poden formalitzar l'acord a través del mail info@ubet-lescala.com.

Les dues edicions anteriors s'havien celebrat a la platja de la Riba, però els organitzadors van decidir canviar l'emplaçament atenent a una demanda històrica de caràcter popular, ja que els veïns es queixaven que era una zona en què no s'hi generaven activitats. A partir d'ara, doncs, s'ha decidit anar alternant els dos escenaris cada any.