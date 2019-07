Cartipàs acordat a Figueres

L'equip de govern de Figueres (ERC, PSC, Canviem i Guanyem) ja ha tancat el cartipàs municipal. Fa més de quinze dies des que es va constituir l'Ajuntament i finalment el quadripartit ha acordat el document organitzatiu, segons han confirmat diverses fonts consultades. El cartipàs entrarà en vigor un cop signat el decret d'alcaldia i posteriorment se n'haurà de donar compte en el ple. Es preveu que es presenti a principis de la setmana vinent.

El cartipàs del mandat 2019-2023 trenca amb l'organització de les àrees establerta fins ara i crea regidories noves com Drets Civils i Feminisme, que seran gestionades per l'alcaldessa Agnès Lladó (ERC). Els republicans també serien responsables de la promoció de la ciutat.

Aquestes mateixes fonts consultades apunten que el PSC tindria competències en seguretat, de l'urbanisme se n'encarregaria Canviem i les competències en habitatge recaurien en Guanyem Figueres. Tot i això, hi hauria diverses àrees fragmentades i compartides entre més d'un grup en una organització «moderna» i que pretén «actualitzar» el funcionament de l'internet de l'Ajuntament. L'organització definitiva encara no s'ha fet pública i caldrà esperar a inicis de la setmana vinent.

El document, que ja està tancat, es trobaria actualment en la fase de redacció i en mans de la secretària municipal, segons han explicat diverses fonts. Un cop enllestit, Lladó prosseguirà a la seva signatura. El termini finalitza el 15 de juliol –un mes després de la constitució dels ajuntaments– i l'alcaldessa ja havia avançat que no s'esgotaria el termini legal.

En el cartipàs també s'hi inclouen les retribucions i delegacions dels càrrecs electes, les dedicacions i els càrrecs de confiança. També haurà de determinar el dia de celebració dels plens, fins ara el primer dijous de mes.

Des de l'oposició, Junts per Figueres ja va criticar la setmana passada que el govern no hagués presentat ni signat el nou cartipàs en els dies posteriors a la constitució de l'Ajuntament del passat 5 de juny. Per Junts, el consistori es troba en una situació de «paràl·lisi» i de «buit de govern» i havien reclamat que se signés el dret d'alcaldia amb «urgència».