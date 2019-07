Can Marly tindrà un espai per joves, un centre de dia i el Museu de la Tramuntana

L'Ajuntament de Llançà ha signat un conveni de concessió amb la Generalitat per poder disposar de l'espai de Can Marly. El municipi haurà de pagar un cànon anual de 72.500 euros i podrà gestionar-lo durant 30 anys. L'alcalde, Francesc Guisset, ha declarat que havien demanat la gratuïtat al·legant l'article 22 de la Llei de Patrimoni, on indica que la Generalitat podria cedir-ho si l'ús fos d'interès social. Com és el cas, Guisset assegura que «no ens cansarem de reivindicar-ho».

Can Marly, antiga Residència de Treball de la Generalitat, tindrà un espai dedicat a la gent jove, un centre de dia per a la gent gran i, a l'edifici noble, un Museu de la Tramuntana, lligat amb la història local, segons ha explicat l'alcalde Guisset.