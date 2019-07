JxCat tanca un acord de govern amb ERC a la Diputació amb Noguer de president

Junts per Catalunya (JxCat) ha tancat un acord de govern amb ERC a la Diputació de Girona i l'alcalde de Banyoles Miquel Noguer continuarà com a president. La primera vicepresidència serà per al republicà Pau Presas, fins ara portaveu d'ERC a la corporació. Els dos partits han anunciat el pacte de govern aquest dilluns a la tarda, quan falten tres dies per al ple de constitució però encara han d'acabar de tancar la distribució de la resta de cartipàs.

Noguer i Presas han afirmat que es tracta d'un pacte "fort, potent i natural" a favor de l'independentisme i que els assegura un govern amb 20 dels 27 diputats al ple. Després de les eleccions del 26-M, JxCat va perdre la majoria absoluta al ple. Els líders dels dos partits han concretat que han tingut converses amb totes les formacions amb representació (PSC, CUP i Independents de la Selva i Tots per l'Empordà) però que la prioritat ha estat arribar a un acord per governar plegats.