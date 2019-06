Quinze mil tapes servides a l'EmpuriaTapes 2019

Els 57 restaurants que hi han pres part han servit 15.000 tapes el que representa un gran salt quantitatiu en relació a les anteriors edicions. El 2017 van participar 39 restaurants i es van servir 3800 tapes; el 2018 hi van participar 44 restauradors i es van servir 7990 tapes.

La valoració de l'Empuria Tapes, tan per part de l'Ajuntament com dels restauradors, és molt positiva com a eina de difusió de la gran varietat de cuines que ofereix el municipi i que confereix la nostra oferta gastronòmica.

L'EmpuriaTapes és una iniciativa que va sorgir com a projecte de dinamització de la gastronomia del nostre municipi arrel de la celebració del 50è aniversari d'Empuriabrava. La involucració dels restauradors planteja treballar conjuntament per a la millora de futures edicions amb l'objectiu de promocionar l'oferta gastronòmica del municipi.

El concurs de la millor tapa

Com a novetat d'aquest any, es va convocar un concurs per determinar la millor tapa, els participants entraven en el sorteig de diversos premis. El restaurant guanyador, triat pels participants a la ruta de Tapes, ha estat 9Color amb la seva broxeta de vedella amb salsa sobre niu de verdures. La segona tapa més valorada ha estat Restaurant Ocean's del Hotel Portofino que oferia un medalló de vedella a la crema de mel i mostassa i tot seguit en tercera posició tenim un empat amb el Pago – Pago que oferia la combinació de Còctel de llimona i fruita de la passió (amb o sense alcohol) amb una barqueta de salmó marinat i el rap flambejat amb salsa cremosa als dos pebres del restaurant La Ola.

Pel que fa al sorteig, aquest matí s'ha procedit a realitzar-lo en directe des les xarxes socials. Els premis al que optaven els participants són els següents:

Primer Premi – Menú a un dels restaurants a escollir de la Ruta + un Salt en tàndem + Passeig en barca pels canals d'Empuriabrava + Visita Guiada per la Vila Medieval

Segon Premi – Menú a un dels restaurants a escollir de la Ruta + un Vol al túnel del Vent i Surfejar al Wave Club + Passeig en barca pels canals d'Empuriabrava + Visita Guiada per la Vila Medieval

Tercer Premi – Menú a un dels restaurants a escollir de la Ruta + Passeig en barca pels canals d'Empuriabrava + Visita Guiada per la Vila Medieval