Promouen un vídeo per sensibilitzar sobre el risc de no adaptar-se al canvi climàtic

Promouen un vídeo per sensibilitzar sobre el risc de no adaptar-se al canvi climàtic EMPORDA.INFO

Què és l'Espai Català Transfronterer? Com l'afecta el canvi climàtic? Quines accions pot liderar la ciutadania per adaptar-se i minimitzar aquest impacte? El Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA) de la Diputació de Girona ha realitzat un vídeo que respon aquestes i altres preguntes, a fi de sensibilitzar els 1.170.000 habitants de les comarques gironines i del Departament dels Pirineus Orientals sobre la necessitat d'actuar davant del canvi climàtic. La iniciativa és en el marc del projecte de cooperació transfronterera ECTAdapt (https://ectadapt.eu), en què s'analitza la vulnerabilitat del territori, es consciencia la ciutadania i es dona suport als municipis de l'Espai Català Transfronterer en l'elaboració de plans i accions d'adaptació al canvi climàtic. El Consell Departamental dels Pirineus Orientals lidera el projecte, amb la col·laboració de la Diputació de Girona i el CILMA.



L'Espai Català Transfronterer està integrat per 447 municipis i 14 comarques, que equivalen a 10.247 quilòmetres quadrats, i s'estén a uns 200 quilòmetres de litoral. Inclou 200.000 hectàrees de superfície agrícola, nou embassaments d'aigua i onze estacions d'esquí, i rep uns set milions de turistes cada any. Aquestes característiques (juntament amb el fet que la zona mediterrània i els Pirineus són especialment sensibles al desordre climàtic) fan que el territori que comprèn les comarques gironines i el Departament dels Pirineus Orientals sigui molt vulnerable, sobretot a la sequera i a les onades de calor.???

El vídeo del CILMA té el format de minireportatge, dura 3:59 minuts, és bilingüe (català i francès) i es difondrà a les xarxes socials i a les televisions locals de les comarques gironines. Hi participen experts i ciutadans de les dues bandes dels Pirineus, entre els quals destaquen el socioecòleg Ramon Folch i el meteoròleg Alfred Rodríguez Picó.

L'objectiu principal de l'audiovisual és sensibilitzar, conscienciar, informar i involucrar la ciutadania i el públic general de l'Espai Català Transfronterer sobre els impactes climàtics, com ara onades de calor i de fred, precipitacions extremes, inundacions, pujada del nivell del mar, sequeres i escassetat d'aigua, tempestes, esllavissades, incendis forestals, canvis en el patró de nivació, etc. També alerta de les possibles conseqüències d'aquests impactes, com ara la davallada demogràfica.

Més enllà de divulgar els riscos de no actuar davant del canvi climàtic, el vídeo també informa de les accions d'adaptació que pot liderar la ciutadania: reduir emissions i consums; prevenir incendis; afavorir la ramaderia extensiva; estalviar aigua; conservar la biodiversitat; fer un consum responsable; utilitzar varietats autòctones; protegir-se d'inundacions i d'onades de calor o fred; practicar el turisme sostenible; fer ús del transport públic i de la mobilitat sostenible; consumir productes ecològics i de proximitat; reduir, reutilitzar i reciclar els residus, etc.

El vídeo conclou que la principal perjudicada del canvi climàtic és la societat, que alhora causa les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Per aquest motiu, fa una crida a la ciutadania a responsabilitzar-se'n, ja que el cost de no actuar serà superior al d'adaptar-se.