Mor una dona de 80 anys en una platja de Roses

Segons els testimonis, la dona era dins l'aigua a prop de la sorra quan s'ha desplomat. Dos acompanyants han tret la dona inconscient que s'havia desplomat dins l'aigua i, un cop a la sorra, banyistes li han iniciat les maniobres de reanimació fins a l'arribada del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han practicat les maniobres de reanimació cardiopulmonar infructuosament.

Fins al lloc han anat 2 ambulàncies del SEM per atendre l'emergència i també hi ha participat 1 patrulla dels Mossos d'Esquadra.

La platja de Santa Margarida i el Salatar és una de les platges vigilades de Catalunya. En el moment dels fets no s'havia iniciat el servei de vigilància, que durant el mes de juny comença a les 11 hores. En aquesta platja avui oneja la bandera verda.

Protecció Civil de la Generalitat insisteix en la importància d'extremar les precaucions a la platja i escollir, en la mesura del possible, aquelles que estiguin vigilades. Podeu consultar-les en el visor de platges de Protecció Civil http://interior.gencat.cat/estatplatges

Cal fer sempre cas de la bandera que el servei de socorrisme fa onejar (verda: bany permès, groga: molta precaució, vermella: bany prohibit) i respectar les indicacions dels socorristes per evitar situacions de risc.

Si observem que algú es troba malament o té dificultats per sortir de l'aigua cal avisar urgentment el socorrista per facilitar la seva actuació ràpida. Si ens trobem malament cal dirigir-se al socorrista i evitar ficar-nos a l'aigua. En el bany, cal tenir present sempre les nostres condicions i limitacions físiques i evitar un sobreesforç que ens dificulti la sortida de l'aigua i ens posi en risc.