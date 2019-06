El Consell de Ministres subscriurà el conveni per suprimir el pas a nivell de Flaçà

El Consell de Ministres ha aprovat subscriure el conveni amb la Generalitat i l'Ajuntament per suprimir el pas a nivell de Flaçà (Gironès). L'obra té un cost estimat de 4,84 milions d'euros (MEUR), dels quals l'Estat n'assumirà el 50% (a través de l'empresa pública Adif) i la Generalitat, un altre 30%. La supressió del pas a nivell és un dels projectes que fa temps que s'arrosseguen. De fet, es va redactar ara fa onze anys, però encara no s'ha executat. Ara, Adif l'actualitzarà per permetre que tiri endavant. L'obra permetrà eliminar l'actual pas a nivell que talla el poble. Els cotxes passaran per un vial inferior (que es farà a uns 500 metres de l'actual pas a nivell) i els vianants, per un altre pas soterrat que se situarà just on ara hi ha la barrera.

La supressió del pas a nivell de Flaçà és una obra que porta quinze anys encallada. Al 2004, el Ministeri de Foment i la Generalitat van signar un acord de col·laboració per tirar endavant el projecte. El pas a nivell, que parteix Flaçà en dos, se situa al quilòmetre 221/740 de la línia de rodalies que enllaça Barcelona amb Portbou (Alt Empordà). Permet que el cotxes que circulen per la C-225z (l'antiga carretera de Palamós) puguin passar d'una banda a l'altra.

Ara, l'Estat ha fet un nou pas administratiu per suprimir el pas a nivell, i acabar amb el greuge històric que arrossega el municipi. El Consell de Ministres ha autoritzat subscriure el conveni a tres bandes (entre Adif, Generalitat i Ajuntament) per tirar endavant l'obra, que suposarà una inversió de 4,84 MEUR.

El conveni estableix que, d'entrada, l'administrador d'infraestructures s'encarregarà d'actualitzar el projecte que Foment va redactar ara fa onze anys, el 2008. Aquí ja s'hi recollia la solució que aleshores Estat, Generalitat i Ajuntament van consensuar per suprimir el pas a nivell. Es farà un vial soterrat exclusiu per a cotxes, que se situarà uns 500 metres al costat oest d'on ara hi ha la barrera. Els vianants passaran per un altre pas, que es trobarà just a sota de l'actual pas a nivell.



El 50%, a càrrec de l'Estat

Segons recull el conveni, Adif es compromet a finançar el 50% de l'obra –que també inclou la posada al dia del projecte- fins arribar a un import màxim de 2,42 MEUR. A més, l'Estat serà també qui executi tota l'obra (és a dir, els dos passos inferiors i els nous vials) i s'encarregui d'urbanitzar l'entorn.

El conveni també estableix que Adif facilitarà que es redueixi dels 50 fins als 20 metres el límit de les edificacions al tram comprès entre el nou vial per a vehicles i l'actual pas a nivell. Per últim, l'administrador d'infraestructures també assumirà els 375.000 euros que costarà expropiar un habitatge del carrer Comerç (que haurà d'anar a terra davant la necessitat de disposar d'aquests terrenys per poder entroncar el nou vial de la C-255z amb el carrer).

La Generalitat, per la seva banda, finançarà el 30% de les obres, fins a un import màxim d'1,45 MEUR. A més, autoritzarà Adif perquè, un cop acabin els treballs, clausuri definitivament el pas a nivell.

Per últim, l'Ajuntament de Flaçà cedirà els terrenys necessaris per executar els nous vials i els dos passos inferiors (sense cap càrrec per a Adif i Generalitat) i posarà fins a 968.000 euros per al projecte. Un cop l'obra s'enllesteixi, el consistori assumirà els vials i el seu entorn i s'encarregarà del seu manteniment.