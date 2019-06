Quatre detinguts en una baralla a la sortida d'una discoteca d'Empuriabrava

Quatre persones van resultar detingudes per lesions a Empuriabrava el passat cap de setmana en uns aldaraulls de matinada a la sortida de la discoteca Passarel·la a Empuriabrava. Els veïns de la zona es queixen des de fa temps que les baralles, la brutícia i l'incivisme són constants. L'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, ha explicat que s'ha acordat engegar noves mesures per reduir la problemàtica. Se sancionarà a qui begui a la via pública i hi haurà més vigilància policial i per part de la discoteca.

Eren entre les sis i les set del matí al tancament de l'establiment quan es va originar l'aldarull. Segons ha informat Güell, la baralla es va produir entre guardes de seguretat del local i clients a l'exterior de la discoteca. Al lloc s'hi van personar els Mossos d'Esquadra i la Policial Local que van ser els encarregats de la detenció de quatre persones per lesions.

La discoteca està situada entre la carretera de Roses i el carrer Aeroclub. Els vehicles estacionen en un petit espai a la part posterior de la discoteca i en un solar cedit per l'Ajuntament per concentrar els vehicles però quan està ple o ha tancat el local ho fan pels carrers del voltant on hi ha residències i un petit hotel.

Els residents al sector van adreçar fa unes setmanes de nou queixes a l'Ajuntament per les molèsties que generen els sorolls, brutícia i incivisme de part de les persones que gaudeixen de l'oci nocturn. «Hi ha bofetades, cotxes aparcats en direcció prohibida, soroll...», explica un dels afectats que divendres va trucar al 112 quan la baralla el va despertar.

La situació s'arrossega des de fa temps.Es van tancar alguns solars on s'estacionava i s'ha cedit un terreny a la discoteca perquè disposi d'aparcament regulat. Tot i això, les molèsties persisteixen. L'alcalde ha mantingut de nou una reunió amb els veïns i responsables de la Policia Local i es prendran mesures.

Segons Güell, com es porta a terme en altres zones amb problemàtiques similars es faran més controls i se sancionarà qui begui a la via pública. També hi haurà més vigilància per part de la Policia Local i més seguretat per part de la discoteca.