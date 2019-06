La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, segons les dades obtingudes dels agremiats de les onze associacions membres de l'entitat, destaca que l'ocupació hotelera durant el pont de Sant Joan a l'Alt Empordà va ser del 91%.

L'informe també parla de la previsió d'ocupació durant el mes de juliol i indica que serà més alta durant la segona quinzena, previsions semblants a les de la temporada anterior. La primera meitat del mes es preveu que l'ocupació oscil·li entre el 70% i el 75% a tot el litoral gironí`(Alt Empordà, Costa Brava Centre i Costa Brava Sud).



Perfil del turista i mitjana d'estades

El visitant que pernoctarà a la província de Girona estarà representat principalment per parelles de mitjana edat i famílies catalanes, seguides de franceses. També hi haurà turistes de la resta de l'Estat Espanyol, així com britànics, belgues, alemanys i holandesos.

Cal destacar que les nacionalitats dels visitants són les mateixes que les de l'any anterior, per la qual cosa es conclou que és un perfil que any rere any visita les comarques gironines el mes de juliol.

La mitjana d'estades és diferent al litoral gironí que a l'interior de la província de Girona. En aquest sentit, a les zones costaneres la mitjana d'estades oscil·la entre 4 i 5 dies, i en canvi a Girona ciutat i a les zones d'interior i muntanya, es troba entre 2 i 3 dies.



Inversió del sector hoteler

Enguany la majoria dels empresaris hotelers associats, han invertit de cara a la nova temporada amb una despesa mitjana per establiment de 200.000 euros, uns 75,6 milions d'euros. Aquest fet mostra que el sector hoteler treballa perquè els seus establiments estiguin en perfectes condicions i preservin la qualitat de les seves instal·lacions.

Generalment, entre les millores que han fet els empresaris hotelers hi ha l'ampliació d'habitacions, remodelacions i creació de nous espais, i la climatització a través de sistemes que preserven la sostenibilitat mediambiental.