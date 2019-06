Figueres activa el pla de Protecció Civil i obre la piscina als més vulnerables

Figueres ha decidit activar avui la fase d'alerta el DUPROCIM, el Pla de Protecció Municipal, per donar resposta a l'onada de calor que es preveu que duri fins el proper diumenge, a arreu del país. Entre d'altres, el DUPROCIM contempla mesures per atendre les persones més vulnerables. A més, segons informa l'Ajuntament, la piscina municipal serà gratuïta durant l'episodi d'alta calor (el punt més alt, informen que serà divendres al migdia).

La comissió que dirigirà la gestió del pla i que està coordinada per l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i a on hi participen els regidors Pere Casellas i Jesús Quiroga, així com els responsables de la Guàrdia Urbana, Protecció Civil, Serveis Socials i altres serveis municipals.

De fet, des d'avui ja s'han reforçat els serveis previstos per encarar la pujada de les temperatures i s'han pres mesures que es mantindran durant l'episodi de calor. Entre aquestes destaca l'avís a les persones considerades més vulnerables, una intensificació de la presència de la Guàrdia Urbana i Protecció Civil de la ciutat i la gratuïtat de la piscina municipal.

Entrant al detall, aquestes són les mesures que s'han pres aquest matí:



Activar el DUPROCIM en fase d'alerta

Suspendre activitats esportives a l'aire lliure.

Suspendre activitats dels casals de lleure a l'aire lliure.

Dispositiu preventiu de Serveis Socials per visitar a les persones més vulnerables de la ciutat.

Comprar provisions d'aigua.

Habilitar el menjador social per acollir persones que viuen al carrer.

Repartir aigües entre els usuaris del transport públic, en cas que sigui necessari.

"Quan som fora de la piscina ens passem el dia a la dutxa"

Aquest dijous, molts figuerencs han optat per passar millor la calor refrescant-se a les piscines municipals (situades a la zona esportiva, rere l'hospital). L'Ajuntament ha adoptat, entre d'altres, la mesura d'oferir entrada gratuïta als col·lectiu més vulnerables: les persones majors de 65 anys, les embarassades i els menors de 12 anys. Alguns dels que hi ha anat aquesta tarda han celebrat la mesura. És el cas de la Júlia Bosch. Ella té 12 anys i és el primer dia que hi ve però diu que hi anirà més vegades i que li sembla molt bé que sigui gratuït. "Fa molta calor", conclou.

També els sembla bé a en Josep Bertran i a la seva dona, la Maria Camacho. Tots dos estan jubilats i estan abonats a la piscina però creuen que és una bona decisió tenint en compte les altes temperatures. Admeten que aquests dies és difícil aguantar la calor i que on s'està millor és a l'aigua. "Quan som fora d'aquí ens passem el dia entre dutxa i dutxa", assegura la Maria.

El vicealcalde, Pere Casellas, diu que les mesures adoptades són «necessàries» però recomana que la gent apliqui el sentit comú i es mantingui hidratada. «Entenem que amb aquestes actuacions podrem cobrir qualsevol contingència».

I és que a banda de la gratuïtat de la piscina, l'Ajuntament també ha acordat suspendre fins dissabte les activitats esportives a l'aire lliure, suspendre les activitats dels casals a l'exterior, fer un dispositiu preventiu dels Serveis Socials per visitar persones vulnerables o habilitar el menjador social per acollir indigents. També han limitat les hores d'exposició al sol dels treballadors municipals que estan al carrer.