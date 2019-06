ERC l'Escala demana l'aturada de llicències d'obres en edificis amb alguna protecció

Fa unes setmanes saltaven les alarmes per la venta de la finca del Passeig Lluís Albert, 4-5 que havia estat propietat de la família de l'escriptora Caterina Albert, i el seu imminent enderroc i posterior construcció d'un bloc d'habitatges, segons explica ERC de l'Escala. Des d'aquell moment la formació republicana va demanar al govern l'actualització i aprovació del catàleg de patrimoni existent a l'Ajuntament per activar mesures de protecció d'aquesta finca i també de la resta de finques recollides en aquest inventari. El municipi ja disposa d'un llistat de finques amb interès local que només cal aprovar formalment pel ple perquè passin a ser realment finques protegides, acció que no es va dur a terme.

En aquest moment ERC l'Escala ha demanat a l'equip de govern que aprovi, amb caràcter d'urgència, una suspensió de les llicències d'obres en totes aquelles finques que estigui inventariades en tots els llistats de patrimoni escalenc, durant un any. Igual que es va fer amb les llicències d'obres a la zona de l'estany de poma, els republicans demanen que es faci amb aquestes finques mentre es treballa en el nou POUM, per tal de protegir i salvaguardar tot allò que pugui tenir interès històric, cultural o arquitectònic pel municipi.

En l'última comissió del POUM celebrada just abans de les eleccions es va presentar a tots els regidors un informe de patrimoni escalenc on ja es recollia aquesta llista de finques incloses en catàlegs de protecció diversos. Segons ha manifestat Etna Estrems, portaveu d'ERC l'Escala "evitar aquestes pèrdues culturals amb aquest tipus d'actuacions en un futur, seria tan fàcil com parar les possibles obres en els edificis que consten en els catàlegs fins que tinguem clares les línies del nou POUM". Estrems també ha dit que "protegir no vol dir no poder fer absolutament res en les finques, sinó estudiar quin és el valor que tenen i dotar de protecció la part o parts de l'edifici que realment calgui".

ERC l'Escala ja va comprometre's amb el Fòrum l'Escala Empúries abans de les eleccions signant el compromís de mínims per la defensa del patrimoni que va proposar l'entitat als diversos partits.

"Tenir cura del patrimoni vol dir protegir-lo i valorar-lo amb accions concretes, i no només dir-ho. Ara és el moment de demostrar que hi som", ha afegit Estrems.

Segons la formació republicana "la predisposició del govern ha estat bona en aquesta reunió i s'han emplaçat a estudiar el tema i mirar d'arribar a un acord per a aconseguir fer realitat la mesura proposada per ERC".