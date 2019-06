Entra en funcionament l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Policia Local

Seguint la línia dels últims anys i per tal de millorar l'atenció i la cobertura de proximitat al municipi, a partir del proper dilluns 1 de juliol i fins el 30 de setembre, es posa en funcionament el servei de l'Oficina d'atenció al Ciutadà de la Policia Local (OAC), un servei d'atenció per rebre denúncies de furts, pèrdua de documentació i qualsevol fet delictiu que no impliqui una posterior investigació. L'OAC és una oficina coordinada amb l'ABP de Roses.

Aquest servei es presta dins les dependències de la Policia Local. L'horari d'oficina serà de 8 del matí a 15 hores, de dilluns a diumenge, fora d'aquest horari les denúncies seran ateses per l'agent de servei.

En cas de tractar-se de delictes que per les seves característiques s'han de portar a terme mitjançant investigació, caldrà desplaçar-se a la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Roses.