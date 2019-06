Els consellers Chakir El Homran i Teresa Jordà visiten Dolors Bassa a la presó de Figueres

El conseller de Treball, Chakir El Homrani, i la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, van visitar Dolors Bassa a la presó de Figueres poc després del seu trasllat des del centre penitenciari d'Alcalá-Meco. A la sortida, tant El Homrani com Jordà han assegurat que Bassa està contenta d'haver pogut tornar a Catalunya però que lamenta no haver pogut sortir en llibertat per esperar la sentència des de casa seva. Els consellers han explicat que durant la trobada, que ha durat una hora i trenta minuts, han parlat de diversos temes, que Bassa s'ha interessat per afers vinculats als seus respectius departaments i que també ha agraït les mostres de suport rebudes. Jordà ha dit també que han decidit marxar perquè l'exconsellera havia de sopar i encara no tenia cel·la assignada.

El conseller de Treball, Chakir El Homrani, i la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, han arribat a la presó del Puig de les Basses cap a les cinc de la tarda. Després de saludar els concentrats, entre els quals hi havia la germana de Bassa, Montse Bassa, han entrat al centre penitenciari. A la sortida, una hora i trenta minuts després, han explicat que han vist a Bassa "contenta" per tornar a ser al "país" però "descontenta per no poder esperar la sentència a casa seva", tal i com esperaven que passés després de la finalització del judici del procés.

"Ha estat un viatge llarg però ha anat bé i el que ens ha transmès és que no acaba d'entendre aquesta voluntat de mantenir-los en presó provisional", ha dit El Homrani. Per la seva banda, Jordà ha dit recordat que va ingressar en aquest centre penitenciari l'estiu passat i que ara hi ha tornat.

"Està contenta d'haver pogut tornar a olorar l'Empordà", ha afirmar Jordà. En relació a la salutació que Bassa ha fet quan ha arribat a la presó, la consellera d'Agricultura ha detallat que "ha sentit a la ràdio que altres presos ho havien fet i ella, sempre diligent, ha decidit fer el mateix".

El Homrani i Jordà han explicat també que durant la trobada han abordat diversos temes. "Ens ha passat molt ràpid interrogant-nos sobre temes dels departaments, de l'onada de calor, de la previsió d'incendis i també hem fet un anàlisi de les eleccions municipals i dels pactes", ha dit Jordà.

També ha transmès al conseller de Treball el seu agraïment per les mostres de suport que rep dels ciutadans, ja sigui a través de les concentracions o de les cartes que reben a la presó.

Bassa ha arribat al Puig de les Basses poc abans de les quatre de la tarda i inicialment ha ingressat al mòdul d'ingressos. Segons Jordà, quan han acabat la visita encara no tenia cel·la assignada i que han decidit marxar perquè havia de sopar aviat.