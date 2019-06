Cabanes pateix actes vandàlics a l'escola des de fa tres setmanes

Cabanes pateix des de fa tres setmanes atacs vandàlics a l'escola on s'han fet destrosses a espais exteriors. L'equip de mestres del centre ha denunciat els fets i ha fet un comunicat públic per demanar col·laboració ciutadana per enxampar els responsables.

El darrer dia que van accedir a l'escola va ser la nit del 24 al 25 de juny. Però no era el primer dia, ho han fet diversos dies en les darreres tres setmanes, han informat des del centres escolars a través dels canals de l'Ajuntament. Els responsables han fet diferents destrosses, sobretot a la caseta d'educació física i al tendall que cobreix el sorral.

Des de l'escola denuncien els fets i manifesten que «creiem que és el moment de fer pinya per la nostra escola i si veieu algú o teniu alguna informació útil, denuncieu als Mossos d'Esquadra».