Set ajuntaments s'impliquen en unes jornades de participació ciutadana

L'àrea de Benestar del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha impulsat unes jornades per potenciar la participació ciutadana. Han participat una quinzena de tècnics i professionals de diversos àmbits, que treballen en projectes i institucions on s'aplica o es vol aplicar la participació ciutadana i les experiències de treball comunitari. Les sessions s'han desenvolupat aquest 25 i 26 de juny al Centre de Formació Ferran Sunyer de Figueres.

Entre els assistents hi ha tècnics d'entitats privades i responsables de set ajuntaments de la comarca que han mostrat el seu interès en com aplicar la participació ciutadana en les respectives entitats i municipis. En el curs «Activa la participació! Eines per a dinamitzar el teu municipi» han treballat com impulsar projectes locals i detallar les diferents fases i eines dels processos participatius.

El tècnic especialista en participació ciutadana i dinàmiques comunitàries, Marc Majós, ha impartit la primera sessió on ha afirmat que «tenim un repte important en aconseguir que la gent s'impliqui per construir». Majós ha explicat tot un seguit d'experiències sobre processos participatius de pressupostos, audiències públiques o espais de participació.

Guillem Rovira ha estat el formador de la segona sessió, orientada a identificar tots els elements que cal tenir en compte en el moment de gestionar, planificar i prendre decisions de comunicació davant un entorn de participació ciutadana. Rovira ha aportat eines per dominar l'estratègia comunicativa

Aquest projecte transfronterer, que ha comptat amb una subvenció del programa de subvencions pluriennals Eurodistricte atorgat per la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Departament de Presidència), té com a finalitat generar una xarxa estable de cooperació transfronterera orientada a promoure i reforçar les estratègies d'empoderament de la ciutadania a escala local a través de l'intercanvi de coneixement i formació en metodologies de participació ciutadana a agents locals, orientada a construir un territori transfronterer més intel·ligent. En el marc del projecte també s'està desenvolupant un Banc de recursos i experiències de participació ciutadana de l'Espai Català Transfronterer. Aquest projecte té l'origen en un primer microprojecte dut a terme l'any passat que tenia com a objectiu generar coneixement aplicat sobre un àmbit d'intervenció de les polítiques de participació ciutadana promogudes per l'administració local.