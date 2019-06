L'Ajuntament de Figueres activa un pla específic per afrontar l'onada de calor

Davant l'onada de calor que al llarg d'aquesta setmana assolarà el país, l'Ajuntament de Figueres ha activat un pla específic per prevenir-ne dels afectes als col·lectius més vulnerables així com posar els recursos necessaris -mèdics, assistencials, socials- per afrontar-ne les conseqüències.

Des d'aquest matí s'està trucant als usuaris més vulnerables per donar les recomanacions sobre com fer front a les altes temperatures i s' informa dels canals a on adreçar-se per tal de ser atesos si fos necessari.

Aquest pla també té en compte la coordinació de les diferents administracions per tal d'afrontar aquesta onada amb garanties.