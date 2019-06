Junts per Figueres demana que es prohibeixi l'ús de petards per l'onada de calor i el risc d'incendi

Junts per Figueres demana que es prohibeixi l'ús de petards

El grup municipal de Junts per Figueres demana a l'alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó, que dicti un ban d'alcaldia per prohibir, a partir de demà dijous, l'ús de pirotècnia en qualsevol de les seves variants en tot el terme municipal a causa de la previsió d'onada de calor i ''augment del risc d'incendi.

Aquesta excepcional situació coincideix en el temps amb la celebració de la festivitat local de Sant Pere, on és habitual el llançament de petards i altres elements pirotècnics, amb el risc que això comporta amb les condicions meteorològiques previstes a partir de demà i que s'allargaran com a mínim fins diumenge.

En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ha decretat que Figueres i la resta de la comarca estiguin en alerta vermella per altes temperatures, mentre que Protecció Civil ha activat preventivament en fase d'alerta el plans PROCICAT per onada de calor i INFOCAT per risc d'incendi.

«La prevenció és la millor eina per evitar ensurts i per això demanem aL 'alcaldessa que a través d'un ban es decreti la prohibició d'usar qualsevol tipus d'Element pirotècnic en tot el terme municipal a partir de demà dijous i fins que culmini aquest episodi de risc», ha manifestat el portaveu del grup municipal de Junts per Figueres, Jordi Masquef. Aquest ban s'hauria de difondre d'urgència a tota la població a través de tots els canals municipals de comunicació i també s'hauria de traslladar a la Guàrdia Urbana perquè en garantís el seu compliment.

Segons Junts per Figueres, amb aquesta mesura es minimitzaria el risc d'incendi, sobretot en aquells barris propers a zones de vegetació, i s'alliberaria de feina a les dotacions de Bombers. En aquest sentit, cal recordar que durant la passada nit de Sant Joan els Bombers van realitzar, només a l'Alt Empordà, 28 serveis per incendis relacionats amb el llançament de petards.



Requeriment de Protecció Civil

El grup de Junts per Figueres demana també al nou govern quadripartit que compleixi el requeriment que Protecció Civil ha fet arribar a tots els ajuntaments de les comarques afectades per aquest episodi perquè «habilitin llocs frescos o sales amb aire acondicionat en cas que sigui necessari el seu ús i tinguin especial vigilància de les persones majors de 75 anys, sense suport familiar o sense recursos; les persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat, i les que pateixin malalties cròniques», segons s'indica des de Protecció Civil.

Masquef sol·licita al govern municipal que informi tota la ciutadania a través dels canals habituals de l'Ajuntament de les actuacions previstes a partir de demà i de quins són els espais habilitats on s'atendrà la població més vulnerable en cas de necessitat, tal i com demana Protecció Civil.