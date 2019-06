Edgar Tarrés crea uns estudis de Turisme i Espiritualitat

El turisme espiritual és una tendència que està agafant volada a l'Alt Empordà. Segons dades d'entitats referents del sector com ara Ostelea o Global Wellness Institute, aquest tipus de turisme va augmentar un 40% entre el 2013 i el 2017. En el mercat global, aquest tipus de viatges generen 680 bilions de dòlars cada any, una xifra que, segons les estimacions, augmentarà fins als 1.000 bilions de dòlars l'any 2022, el que suposaria gairebé un 5% del PIB de tot el món.

Cada vegada més, la gent fa activitats relacionades amb el ioga, els cursos de mindfullness, activitats de teambuilding o d'intel·ligència emocional, entre d'altres. «Com que el turisme és un reflex de la societat, s'entén que creixi també el turisme espiritual», diu Edgar Tarrés, expert en aquest àmbit. Les persones assídues a fer aquest tipus d'activitats, també busquen experiències semblants en emprendre viatges. Els mindful travels (viatges amb consciència) serveixen perquè, a partir del viatge, les persones puguin fer un canvi en l'estil de vida. Algunes de les destinacions més populars entre aquest estil de viatgers podria ser Tailàndia o l'Himàlaia, per als amants de la meditació que volen visitar temples budistes; Bali, per a les persones interessades en activitats del ioga; o el Japó, que és el destí de referència pels que busquen fer uns banys de bosc.

Tot i això, tampoc cal anar tan lluny per viure aquestes experiències. Girona en general s'està posicionant com a referent en aquest tipus de turisme, en part gràcies a les activitats promocionades des del Club de Benestar i Salut del Patronat de Turisme Costa Brava.

Estudis professionals al territori



Aprofitant aquest context i volent dotar d'eines als professionals que volen dedicar-se a aquest turisme, el rosinc Edgar Tarrés ha creat el postgrau titulat «Turisme i Espiritualitat. Eines d'innovació en benestar i consciència», de la Fundació de la Universitat de Girona.

La formació s'inaugurarà el curs 2019-2010, i en concret es realitzaran durant quatre caps de setmana: a l'octubre, al novembre, al gener i al febrer. Des del divendres fins al diumenge, els estudiants i professors s'allotjaran a l'Hotel Vela de Roses i combinaran classes teòriques amb experiències pràctiques a partir d'activitats a la natura.

Durant cada cap de setmana s'exploraran diversos temes. En el primer bloc s'explicarà el viatge, enfocat des del món de la consciència. En el segon, es farà una intrusió en el màrqueting, la promoció i la innovació en qüestions de benestar. El tercer i quart bloc estaran relacionats amb la transformació personal i la natura.

El curs té una capacitat de trenta persones com a màxim, i comptarà amb professors especialistes en cada un dels temes a tractar. El públic potencial d'aquests estudis poden tenir uns perfils molt variats. Per una banda, pot ser d'interès per a professionals en actiu amb inquietuds en aquest àmbit, o que veuen en aquest món una oportunitat de negoci. Per altra, estudiants de turisme que volen especialitzar-se. L'últim públic potencial podria ser tots aquells professionals del benestar, la consciència i del creixement personal que vulguin transformar la seva feina en un producte turístic.

La presentació oficial dels estudis es farà el dimecres 3 de juliol a les set de la tarda a la biblioteca de Roses.