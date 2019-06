Montse Mindan: «Amb els resultats de les urnes, vaig veure clarament la voluntat de la gent»

Segona legislatura que aconsegueix la vara d'alcaldessa, tot i que, en aquesta ocasió, cedirà l'alcaldia a Joan Plana (ERC) a partir del 2021.

Montse Mindan va ser reelegida alcaldessa de Roses en el Ple d'investidura del 15 de juny, amb el suport d'Esquerra Republicana de Catalunya i Gent del Poble. El dimecres anterior, el 12 de juny, presentaven un pacte a Canyelles petites i feien públic que Midan i Plana es repartirien l'alcaldia de la vila. Un full de ruta d'alcaldia compartida, la definició del cartipàs i els principals objectius a assolir. Un moment en què Mindan va demanar compromís i lleialtat.

Quan arriben eleccions i decideix tornar-se a presentar, què hi va dir la seva família sobre la seva continuïtat a la vida política?

Vull dir, primer de tot, que a la família hi incloc els amics més propers. Tots ells pateixen per mi, per les meves angoixes, per la meva salut, per la dedicació i les hores que faig i arribo a fer i, abans de les eleccions, hi havia consells en el sentit que plegués, que ja hi havia dedicat prou temps. Però un cop decideixo que faré quatre anys més, i que després en principi plegaré, que seran els meus últims quatre anys, doncs, a partir d'aquí endavant, cap recriminació. Contents perquè al final, per poc, però vam guanyar. En la situació com l'actual diuen que és un bon resultat, tot i que jo faig autocrítica i crec que no és així. Però estan contents que continuï fent la meva vocació, perquè aquest ofici és molt vocacional.

És molt exigent amb els resultats?

No estic contenta perquè considero que no he tret bona nota a les eleccions. Treure els cinc regidors era una obligació i havíem treballat molt per aconseguir-ho. És cert que ha augmentat la participació, i els vots obtinguts no han sigut suficients, tot i que en vam tenir uns quants més, no hem pogut mantenir el cinquè. Per tant, crec que em dono un aprovat i prou.

Què l'impulsa a buscar aquest pacte amb ERC a Roses i amb Gent del Poble?

Principalment, per a mi mateixa, va ser veure el resultat de les urnes. Vaig veure clarament que hi havia un empat tècnic i això és el que mostra la voluntat de la gent. En segon lloc, en el meu cas, la decisió de la nostra assemblea.

Com han sigut les negociacions amb els partits?

Bé. Molt fàcils, molt positives i molt ràpides.

De fet, les condicions del pacte per a ERC eren bones, sobretot perquè li proposava a Joan Plana dividir-se l'alcaldia.

Ells venien a veure quina proposta hi havia sobre la taula, i predisposats a escoltar positivament. Evidentment, quan els hi vaig proposar, els va agradar i vam arribar a l'acord.

Quins criteris han utilitzat per a la distribució del cartipàs?

Ho hem fet d'acord amb la professió o la il·lusió que cadascú aportava per poder desenvolupar una part del projecte.

Hi ha hagut algun moment de tensió?

Bé, repartir entre deu mai és fàcil. Però ha sigut més fàcil del que ens hauríem pensat en un primer moment.

Vostè sempre ha dit que estaria oberta al diàleg. Ara que el Partit Popular ha quedat amb un sol regidor, continuarà tenint en compte les propostes d'aquest partit?

No només hi ha el Partit Popular, no ens podem oblidar de la gent de Ciutadans, Socialistes i el representant de Lliures. Ho vaig dir en el meu discurs d'investidura el dia de la constitució de l'Ajuntament i ho reitero. Entenc que hem fet un pacte, tenim majoria, i anem darrere un projecte i uns objectius. Però també venim de quatre anys d'haver hagut de negociar tots i cadascun dels punts. Això ens ha ensenyat a parlar, discutir, afluixar i estirar, i també crec que es pot fer extensiu als altres membres que m'acompanyen. Per això també entenc que quan hi hagi una proposta de pressupost, preguntarem a la resta de grups si tenen propostes i les escoltarem. Evidentment, hauran de ser consensuades per tots.

Davant dels programes electorals dels altres partits, hi ha alguna proposta vetada?

En principi, no. Una altra cosa és que es presenti alguna proposta que pels anys d'experiència sàpiga que és molt difícil tirar-la endavant, que no vol dir que sigui impossible. Dic difícil no pas per la dificultat pròpia que pot tenir qualsevol projecte, sinó per les condicions que imperen avui en dia en una administració que està sotmesa a lleis com la dels pressupostos o l'Arsal, segurament ja impedeixen que es pugui fer. Quan no tens un coneixement exhaustiu d'on estàs, la il·lusió és molta.

La il·lusió ve de la manca d'experiència en l'administració ?

Quan preparàvem el nostre projecte electoral, gent de la nostra mateixa llista ha tingut molta il·lusió i ha presentat moltes propostes, però quan els expliques la situació en què es troben els ajuntaments, i veuen la realitat, ja no la dificultat, sinó la impossibilitat de tirar endavant, alguna gent se sent desil·lusionada. Però hem d'assumir i entendre que tenim les competències que tenim, i a vegades no recordem que som un municipi de menys de 20.000 habitants, i la llei de l'Arsal ens afecta molt directament.

El grup Lliures els han titllat de ser un govern municipal independentista.

I el Partit dels Socialistes, també. És cert que els objectius que tenen els nostres partits, i dic partits i no els grups municipals, és intentar que Catalunya esdevingui una república i no tenir presos polítics i exiliats. Al meu discurs, vaig dir que treballaria en aquest sentit des del món municipal com hem fet aquests anys. Recordo que no eren uns anys amb una majoria a l'Ajuntament. Per tant, si abans sempre teníem afinitats en temes de país, ara continuarà havent-hi les mateixes. Però hem de tenir clar que en el municipi es prioritza, es treballa i s'aproven projectes per allò que afecta la població. La resta ve donada per mocions que, majoritàriament, són de posicionaments polítics.

Parla de partits i de posicionament polític. Què en pensa d'alguns pactes de la comarca, com el de Figueres?

A mi no m'ha agradat gens. Penso que s'ha de respectar la llista més votada i soc de les persones que apostaria per fer una reforma de la llei electoral, i, evidentment, no m'ha agradat. Jo sé el que vaig dir abans de les eleccions: que, en tot cas, per principis de la persona, no arribaria a cap acord ni faria cap pacte amb els partits que van donar suport al 155. I ho repeteixo, tot i que està dit en molts mitjans de comunicació. Per això el meu pacte és el que és i segurament no tenia cap altre acord possible, o quedar-me en minoria o assolir el pacte que hem aconseguit. En tot cas, dins l'àmbit de la comarca hi ha hagut pactes de tota mena i de tots colors, però normalment proposats per la força més votada. A partir d'aquí cadascú ha decidit pel bé del seu poble o pel que coneix de la gent que conforma el seu plenari. Tot i això, un pacte a quatre, per treure fora la llista més votada, a mi no m'ha semblat correcte, i a més, a Roses, ho vam viure i vam anar quatre anys a l'oposició perquè hi va haver la mateixa situació, un quadripartit que ens va fer fora i havíem estat la llista més votada. Jo sé que a mi no em va agradar, per tant, puc empatitzar amb la situació personal que tenen qui va guanyar, i de llarg, en aquestes eleccions.

Això afectarà els pactes en el Consell Comarcal?

No estic negociant, ara com ara, res del Consell.

Seguirà vostè a l'ens comarcal?

(riu) No sé si seguiré, si faig falta, estic aquí. Si no, el que consideri el partit.

Li queden dos anys.

Em queden quatre anys. La feina no només és d'alcaldessa. Porto la Regidoria de Turisme i tothom sap que és una cosa que m'agrada i m'apassiona i estic molt contenta. D'aquí a dos anys la meva feina serà més lleugera, passaré l'alcaldia al Sr. Plana, i em podré dedicar dos anys únicament a una de les meves passions que és el turisme.

Tenen diversos temes començats de la darrera legislatura i que es troben a mig fer. En quina situació està l'obra de la SUF?

La SUF encara falta comprar algunes coses, hem de treure els bars a concurs i passar l'ECA i s'haurà d'entregar l'obra.

El contracte d'escombraries fa temps que es troba a l'aire.

Vam resoldre el concurs i el vam adjudicar, però van presentar un recurs de la junta de contractació i estem pendents.

I pel que fa a les obres del Mas de les Figueres, que s'haurien d'acabar a inicis de juliol?

Van a bon ritme, tot i que pensem que no estaran fins a finals de juliol.

Com van els projectes de l'Aula Gastronòmica i de la Rambla Nova del Port?

Pel que fa a l'aula gastronòmica, hem de fer l'aprovació inicial del projecte que esperem portar-ho al primer ple del nou Ajuntament. També estem preparant els plecs de la segona fase de la Rambla Nova del Port, que hem inclòs en aquest any gràcies a un romanent que hem pogut dedicar, ja que és una inversió financerament sostenible.