L'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana (OMAC) ha començat l'horari d'estiu des d'aquesta setmana. Així, des d'ara i fins al 18 de setembre, atendran de 2/4 de 9 del matí a les 2 del migdia. L'OMAC és l'oficina situada a l'avinguda Salvador Dalí, 107, i és on es poden fer tots els tràmits que tenen a veure amb l'àmbit municipal de Figueres, i que es pot demanar cita per telèfon o per internet.