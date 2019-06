Junts per Figueres denuncia que l'Ajuntament porta deu dies paralitzat per la falta de cartipàs

El grup municipal de Junts per Figueres ha denunciat que l'Ajuntament de la ciutat porta deu dies paralitzat a causa de la falta de cartipàs ja que actualment encara no s'ha fet la distribució de les àrees entre els regidors del nou govern quadripartit. Aquest tràmit, que la majoria de ciutats catalanes ja van fer en les primeres hores o dies després del ple d'investidura del 15 de juny, depèn exclusivament de la signatura d'un decret d'alcaldia.

Davant d'aquesta situació, el portaveu del grup municipal de Junts per Figueres, Jordi Masquef, demana a l'alcaldessa Agnès Lladó que «acabi amb aquesta anomalia i signi amb urgència el decret d'alcaldia amb la distribució del cartipàs, ja que és absolutament incomprensible que hagin passat deu dies i estiguem amb un buit de poder que manté paralitzat el consistori».

Masquef recorda que els alcaldes i alcaldesses de les ciutats catalanes més importants «han signat aquests decrets en poques hores o pocs dies després de la seva investidura, mentre que a Figueres sembla que el govern no tingui cap pressa per posar-se a treballar». El portaveu de Junts per Figueres es pregunta si aquest «mal inici es deu ja a desavinences entre els socis dels quatre partits que han pactat, o bé es tracta de simple desídia encara que sigui a costa de perjudicar la ciutat».

Junts per Figueres considera «molt greu» que l'Ajuntament no tingui cartipàs ja que «en la pràctica això vol dir que no hi ha cap regidor amb competències en cap àrea municipal i que, per tant, no es poden prendre decisions formals de cap tipus, ni tan sols en àrees sensibles i estratègiques com la seguretat, els serveis urbans o la promoció econòmica», ha dit Masquef. El portaveu del grup municipal afegeix que aquesta situació provoca «un alentiment en el funcionament ordinari de l'Ajuntament perquè cap regidor del govern té la signatura habilitada i tots els procediments han de passar forçosament per alcaldia, amb el col·lapse administratiu que això suposa».