Doble jornada de dinamització municipal al CFI Ferran Sunyer

El Centre de Formació Integrat (CFI) Ferran Sunyer acull, a partir d'aquest dimarts 25 de juny, la doble jornada de formació transfronterera Activa la participació! Eines per a la dinamització del teu municipi, dins del microprojecte Xarxa Transfronterera de Governs Locals per la Democràcia Inclusiva, que està portant l'Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. El projecte ha comptat amb finançament del programa pluriennal Eurodistricte, atorgat per la Casa de la Generalitat a Perpinyà.

La formació anirà a càrrec d'experts en processos de participació ciutadana en l'àmbit local i en gestió i comunicació en escenaris de participació ciutadana.

El projecte té com a finalitat generar una xarxa estable de cooperació transfronterera orientada a promoure i reforçar les estratègies d'empoderament de la ciutadania a escala local a través de l'intercanvi de coneixement i formació en metodologies de participació ciutadana a agents locals, orientada a construir un territori transfronterer més intel·ligent.