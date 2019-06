La Diputació ajuda polítiques d'habitatge a Espolla, Figueres, Roses i Vilafant

La Diputació de Girona subvencionarà aquest any amb un total de 190.000 euros 26 ajuntaments perquè impulsin estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge. La majoria d'aquests ajuts tenen com a objectiu la planificació i l'impuls de polítiques socials per pal·liar els problemes en aquest àmbit que més afecten la ciutadania: els habitatges buits, les ocupacions irregulars i la pèrdua de l'habitatge principal. En comparació amb el 2018, aquest any es destina un 34,57 % més de recursos a aquestes subvencions, fruit del compromís creixent de la Diputació per la millora de la situació de l'habitatge als municipis gironins. L'import de cada subvenció és de com a màxim 10.000 euros (3.000 euros més que l'edició passada) .

Els municipis que es beneficiaran d'aquestes subvencions són quatre de l'Alt Empordà (Espolla, Figueres, Roses i Vilafant), cinc del Baix Empordà, quatre de la Cerdanya, quatre de la Garrotxa dos del Gironès, dos del Pla de l'Estany, un del Ripollès i quatre de la Selva. Quant als imports, les tres comarques que reben els percentatges més alts són el Baix Empordà (20,20 %), la Selva (17,69 %) i l'Alt Empordà (17,18 %).



Més de 73.000 euros a consistoris i consells comarcals

La Diputació també subvencionarà amb 73.070 euros quatre ajuntaments (Banyoles, Olot, Puigcerdà i Ripoll) i tres consells comarcals (el del Gironès, el del Baix Empordà i el de la Selva) a fi de facilitar que la ciutadania tingui accés a les polítiques d'habitatge per mitjà dels serveis comarcals competents. En aquest cas, l'import màxim dels ajuts és de 18.000 euros.

En aquest llistat, segons ha fet públic la Diputació, no s'hi inclou el Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Per motius administratius, la subvenció a aquest ens es tramitarà aquest any per una altra via.