La CNT Figueres es reactiva i torna a l'Edifici Sindical

El sindicat llibertari CNT ha tornat oficialment a ser actiu a la capital de l'Alt Empordà des de divendres passat. Després d'una activitat intermitent els darrers deu anys, tornen a obrir el mateix local de l'Edifici Sindical que van ocupar fa vint anys (carrer Poeta Marquina, 5) amb una nova biblioteca i un gran fons documental.

La xerrada va comptar amb les intervencions de Marcel Surinyac, secretari d'acció sindical de CNT Catalunya, i de Jordi Vega, membre de CNT l'Hospitalet i del Gabinet Tècnic Confederal (GTC). Van destacar la importància d'organitzar-se en les àrees de treball i van reivindicar la doble funció de la CNT, com a «eina de defensa i de desenvolupament».

Com diuen els seus militants, la vigència del que defensa aquest sindicat és «tan evident» que el grup de treball es va veure empentat a fer aquesta passa endavant. Fa mesos que estan treballant com organitzar-se i ara han trobat el grup que permetrà mantenir viva la força del sindicat fins que torni a tenir presència activa a la ciutat de Figueres. Ja tenen pensades diferents accions per realitzar, que aniran informant pròximament.