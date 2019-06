Els catalans menjarem un 3% més de coques de Sant Joan per l'efecte del pont

Els catalans menjaran 1,8 milions de coques artesanes per Sant Joan, un 3% més que l'any passat pel fet que el 24 de juny cau en dilluns i, al ser festiu, s'allarga el cap de setmana. És la previsió del Gremi de Pastisseria de Barcelona, que creu que l'efecte del pont pot ser "més beneficiós" per les pastisseries de fora de la capital catalana. "Als de Barcelona pot ser que ens perjudiqui una mica però també pot ser que la gent que marxi de pont s'ho endugui abans", ha reflexionat el vicepresident del Gremi i propietari de la pastisseria Lis, Pere Camps. Segons el Gremi, els preus es mantindran entre els 16 i els 35 euros, en funció de la mida i del farcit, tot i la pujada del preu del pinyó. La coca més venuda tornarà a ser la de brioix farcida de crema, seguida de la coca de llardons de full i la de brioix amb fruites. "És una festivitat bastant clàssica tot i que sempre hi ha qui fa alguna variació" de la recepta tradicional, ha explicat Camps a l'ACN.

El vicepresident del Gremi de Pastisseria de Barcelona ha assegurat que la revetlla de Sant Joan té "una repercussió important" per al sector, ja que les vendes es disparen. "Juntament amb el dia de Reis són els dies més forts perquè en un dia concentres molta quantitat de feina", ha explicat Camps. Pel que fa a la revetlla d'enguany, el Gremi és "molt positiu" per l'efecte del pont i perquè mantindran preus.

El propietari de la pastisseria Lis de la capital catalana ja preveu un intens ritme de feina la matinada de diumenge i, en menor mesura, també els dies previs. Per això algunes pastisseries fan contractacions temporals per reforçar l'obrador per tenir a punt les coques per la revetlla. Camps ha apuntat que els compradors són "bastant previsors" per Sant Joan però espera que diumenge sigui el dia en què la botiga estigui més atapeïda.

Elaborar una coca de Sant Joan porta unes sis hores de feina, des que es comença a elaborar la massa fins que es cou. La meitat d'aquest temps es dedica a que la massa fermenti. Els ingredients que no poden faltar són el pinyó, ous frescos i llet fresca per fer la crema i la mantega extra. El Gremi de Pastisseria de Barcelona destaca que, a diferència de les coques de supermercat, a les pastisseries agremiades no fan servir additius.



Origen de Sant Joan

La festa de Sant Joan no té un origen definit, tot i que se sap que obeeix a ritus pagans. S'explica que en la nit més curta de l'any, el sol era el convidat d'excepció, i d'aquí l'arrodoniment originari de la coca, un cercle perfecte amb un forat al mig que emulava el gran astre.

En un primer moment, l'ingredient bàsic era la pasta de pa adobada amb oli, ous i sucre, una massa cuita i amb pinyons com a ornament essencial. Amb l'aparició dels mestres pastissers, les formes van anar variant fins a arribar a l'actual i es van introduir nous ingredients com a ara la cirera, el poncem i tota mena de fruites confitades.