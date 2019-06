SOS Costa Brava declina acceptar el Premi Memorial Lluís Companys

La Plataforma SOS Costa Brava ha estat guardonada amb el Premi Memorial Lluís Companys 2019 atorgat per la Fundació Josep Irla per la seva tasca per la defensa del medi ambient, els paisatges i la qualitat de vida a la Costa Brava, amenaçats per la pressió urbanística, i per aconseguir agrupar 18 Entitats ecologistes de llarga trajectòria de defensa del territori i de conservació i educació en valors ambientals.

En l'acte d'atorgament del Premi, celebrat a l'Auditori del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ahir dijous 20 de juny, SOS Costa Brava va agraïr el premi però va declinar la seva acceptació per diverses raons. Entre les quals, van denunciar l'actuació d'ERC, membre del Govern de la Generalitat, per donar suport al Projecte de prolongació de la C-32, l'autopista del Maresme, de Blanes a Lloret. La plataforma qualifica el projecte de «gravíssim error» perquè «constitueix la principal amenaça actual a la Costa Brava» per com s'està plantejant.

Tanmateix, SOS Costa Brava creu que no és coherent acceptar el premi «mentre els nostres activistes d'Aturem la C-32 i SOS Lloret porten 15 dies lluitant i intentant parar sense descans les tales dels boscos de Lloret, denunciant els fets, així com sol·licitant reunions al Govern sense rebre cap resposta», van denunciar.

Pel que fa a l'actuació dels diferents consistoris afectats, la plataforma ecologista també les critica. «Els Ajuntaments de la Costa Brava governats per ERC no han mostrat cap sensibilitat ni cap simpatia ni suport per les nostres iniciatives», diuen. «Fins al punt que - afegeixen - alcaldes com els de Cadaqués i Begur s'han mostrat reiteradament al costat dels Promotors, s'han oposat rotunda i sistemàticament a les propostes de SOS Costa Brava, han publicitat la impossibilitat de canviar les coses i han anunciat inexistents drets adquirits i indemnitzacions milionàries a favor dels propietaris de terrenys i dels Promotors, sense ni tan sols comptar amb cap informe que ho acredités».



Sa Guarda

Referent-s'hi concretament al consistori de Cadaqués, consideren que ha realitzat «un paper incomprensible», ja que, lamenten, «han permès l'inici de les obres d'urbanització i la destrucció de quilòmetres de parets de pedra seca i del patrimoni natural, paisatgístic i cultural rural tradicional del municipi, malgrat la manifesta il·legalitat d'urbanitzar aquest preciós paratge de Cadaqués i tot i les greus irregularitats denunciades».

A l'acte van assistir, en representació de SOS Costa Brava, Núria Vidal de Llobatera, Eduard de Ribot, Josep Ferrés, Marta Ollich i Josep Lladó. En un breu discurs van exposar els objectius de la Plataforma, les seves reivindicacions, han demanat el suport de la Fundació Josep Irla i d'ERC per salvar la Costa Brava i després de justificar els motius per no poder acceptar el premi, confien que en un futur proper, els motius de rebuig es podran superar.

També van aprofitar per sol·licitar l'aturada de les obres de la prolongació de la C-32 i un compromís de redacció i aprovació del Pla Director urbanístic de sòls no sostenibles del litoral gironí de naturalesa conservacionista i que aposti per les declassificacions massives de sòls urbanitzables a la Costa Brava.