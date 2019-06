Guisset ha de suspendre el ple de cartipàs municipal per un error del Govern

Els republicans han obligat al nou govern conformat per Junts per Llançà i PSC a suspendre la celebració del ple municipal de cartipàs municipal quan tot just havia començat, perquè la documentació i tota la informació dels acords que s'havien de debatre i votar no han estat enviades dintre el termini de dos dies d'antelació, tal i com marca la llei, sinó quinze minuts abans de l'inici de sessió.

Segons un comunicat emès pels republicans, el portaveu d'ERC, Guillem Cusí, ha fet notar la seva protesta i malestar a l'alcalde, Francesc Guisset, que s'estava produint un defecte de forma. Després de consultar al secretari municipal, el socialista ha volgut continuar la sessió només mantenint el primer punt de l'ordre del dia. L'actual govern només ha pogut donar compte de les delegacions de competències de l'alcalde als regidors i han posposat els «acords d'organització i funcionament», que era el segon i últim punt de l'ordre del dia, per una nova sessió extraordinària el proper dijous 27 de juny a les 19h.

El portaveu republicà ja va denunciar a les xarxes socials i personalment a l'alcalde el seu enuig per com s'havia començat la legislatura, convocant el ple del cartipàs per via telefònica mitjançant una funcionaria i per ordre del secretari general de l'ajuntament i no de l'alcalde. Cusí destaca que «comencen amb mal peu, malament en les formes, però també amb la imposició de l'horari del ple, degut a que dos quarts de dues del migdia no permet cap tipus de conciliació familiar ni laboral dels membres del plenari: donarem una nova oportunitat al nou govern davant aquesta actitud obstruccionista i irresponsable, però no en deixarem passar ni una».