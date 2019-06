Agnès Lladó: «Figueres necessita relaxar els ànims, ser generosos i fer política de mà estesa»

Agnès Lladó ocupa el despatx d'alcaldia al primer pis de l'ajuntament de Figueres des de dissabte. Els primers dies han servit per «posar-se al dia» i diu que és el moment de tornar a la normalitat després de la tensió viscuda dissabte durant la investidura. Evita valorar quina és la responsabilitat del govern sortint en la concentració de la plaça i insisteix que la prioritat els propers quatre anys seran les persones, amb un govern dialogant i obert a l'oposició.

La constitució de l'Ajuntament va estar marcada per la tensió i les escridassades a la plaça. Com va viure la investidura en aquestes circumstàncies?



Sempre que hi ha una situació de tensió estàs més tens, però crec que la gent s'ha de poder expressar. Nosaltres estem convençuts del que hem fet. Crec que ens hem explicat i en el discurs d'investidura també vaig deixar-ho clar. Ara el que ha de fer la ciutat és recuperar la normalitat i l'estabilitat.

Hi té alguna responsabilitat el govern sortint?

No entraré a valorar la responsabilitat que hi puguin tenir altres equips. Valoraré el que fem nosaltres i en tot cas mantinc que la gent té dret a expressar el que consideri oportú.

Creu que els ciutadans han entès el pacte a quatre?

Crec que la gent entén que la ciutat necessita un canvi i això ens ho han fet arribar. El que la gent entendrà són les polítiques que es duran a terme. Ara és el moment de demostrar perquè hem fet l'acord. Més enllà d'allò viscut el dia de la investidura, hi ha molta més vida a Figueres. Creiem precisament en el benestar de les persones i el pacte s'adiu amb les polítiques que volem desenvolupar.

Quines prioritats tindrà el govern?

Quan dic que les prioritats són les persones, aquí ho englobem tot: tenir una ciutat neta, segura, que vetlli per la igualtat d'oportunitats, on tots ens sentim ciutadans de primera, que puguem tenir una feina ben remunerats i ens puguem empoderar o una ciutat que es transformi urbanísticament amb l'aprovació del POUM.

Què és el primer que heu fet?

Visitar la gent de la casa. És molt important que els treballadors de l'Ajuntament ens coneguin i se sentin recolzats, perquè volem que es treballi d'una manera àgil, còmode i col·laborativa. Ens hem posat al dia referent als recursos de l'adjudicació del contracte de residus i hem parlat amb el Departament d'Educació per posar fil a l'agulla amb l'escola Carme Guasch.

Amb quin Ajuntament s'han trobat?

En el seu moment vaig dir que era l'alcaldessa del diàleg, la proximitat i la concòrdia. No ens hem trobat l'Ajuntament que nosaltres voldríem però no entraré a fer valoracions d'aquest tipus, estic convençuda que quan la gent assumeix el càrrec d'alcaldia sempre intento fer-ho de la millor manera possible. Figueres necessita relaxar els ànims, treballar essent generosos i fent política de mà estesa perquè la ciutat avanci.

En el discurs d'investidura va parlar de la necessitat de transformació de Figueres. Quatre anys són suficients per aquest canvi?

Seran suficients per posar les bases, però no per tirar endavant el canvi que necessita la ciutat. Aquest és un acord de govern per quatre anys i li voldríem donar continuïtat. No avancem esdeveniments, però treballarem per demostrar que realment som capaços de fer unes polítiques diferents.

Com serà el nou cartipàs?

Serà una organització moderna i àgil que no tindrà res a veure amb allò plantejat fins ara. No descobriré res perquè s'està acabant de tancar, però està molt avançat i no esgotarem el termini legal.

Quines àrees vol assumir com alcaldessa?

Tinc molt clar que vull dur àrees que donin un missatge a la ciutadania: Promoció de la Ciutat, Nova Ciutadania i Drets Civils i Feminisme, que serà de nova creació.

Els dos últims pactes en què ha participat el PSC amb CiU s'han acabat trencat abans de mandat. Li preocupa que es pugui tornar a repetir?

Un pacte vol dir que és una cosa de dos. Ells n'han fet amb Convergència i no n'havien fet cap amb ERC. I em sembla que amb això ja li he respost.

Per què no van prosperar les converses amb Junts?

No hem sigut capaços –i també ens hi incloc– de teixir la confiança suficient. Nosaltres teníem molt clar que volíem parlar de projecte i d'una Figueres que és completament diferent a la dels anys 80 i 90 i Junts no van ser capaços de teixir la confiança que tocava.

Com serà la relació amb l'oposició?

Cordial i de mà estesa. Estic convençuda que tots volem el millor per a la ciutat, a vegades ho veiem des d'òptiques diferents però l'objectiu és el mateix. Ja em vaig definir que volia ser l'alcaldessa del diàleg i la proximitat, de la humanitat del seny. Espero i estic convençuda que serem capaços d'arribar a acords. Si quan jo estava a l'oposició reclamava que un govern fort era aquell capaç d'arribar a acords i sumar amb altres grups, ara que tenim un govern en majoria absoluta també estendrem la mà a l'oposició per sumar acords. La ciutat el que està buscant es que ens entenguem entre tots.

La direcció del partit no veia amb bons ulls el quadripartit, per què apostaven des de Barcelona?

Entenem que la direcció general del partit no avali aquest acord. Ells aposten per impulsar l'eix nacional i nosaltres el social, sense oblidar el nacional. Soc feminista, independentista i republicana i no ho deixaré de defensar.

Al Consell Comarcal es podria repetir el pacte de Figueres?

No depèn de mi, jo em dedico a Figueres.

Però s'ha establert un precedent.

Figueres el que deixa clar és que te un govern que prioritza els seus ciutadans. A partir d'aquí que cadascú prengui les decisions que consideri oportunes, però les dones sempre hem obert camí.