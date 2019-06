Roben un estruç i d'altres animals d'un mas de Cistella

El Tete és un animal molt conegut per tot el poble

El Tete és un animal molt conegut per tot el poble ARXIU MARTA GIMBERNAT

La cistellenca Marta Gimbernat, propietària de Mas Homs, va denunciar aquest passat cap de setmana el robatori d'un dels seus béns més preuats: un estruç domesticat. Els fets van tenir lloc la passada nit del dissabte 15 de juny, quan suposadament unes persones no identificades haurien entrat a la seva propietat situada a la carretera de Terrades on, al costat del mas, hi ha un tancat amb animals.

Quan Gimbernat va anar a donar menjar als animals, el passat diumenge 16 de juny al matí, es va trobar la tanca del corral trencada. De dins, hi havien desaparegut 13 gallines, 2 galls, 5 xais, 3 cabrits, i es va trobar el seu gos ferit al coll. El que més té preocupada a la família és el robatori del Tete, un estruç mascle domesticat, de color blanc i amb els ulls blaus. L'animal, que té tretze anys i pesa 38 quilos, «era estimat per tot el poble», diu Gimbernat.

La família informa que, si algú té informació sobre el cas, pot trucar al telèfon 00 33 607 372 454.