Lladó (ERC) defensa que hi haurà llibertat de vot en el temes d'abast nacional i que això no provocarà friccions amb el PSC

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó (ERC), assegura que els partits que integren el nou equip de govern (PSC, Canviem i Guanyem Figueres) tindran llibertat de vot en els temes d'abast nacional i que això no provocarà friccions amb els socis socialistes. De fet, el mateix dissabte de la investidura van tornar a penjar la pancarta que reclama la «llibertat» de les «preses i presos polítics», amb el consens de tots els seus integrants, i no descarta noves accions d'aquest tipus. Lladó recorda que el ple té una majoria independentista i que el seu partit continuarà defensant els mateixos postulats malgrat l'acord. Tot i que el cartipàs encara no està tancat, l'alcaldessa ha avançat que es treballarà en equip i que algunes àrees seran compartides. Sobre les relacions amb Junts per Figueres, el guanyador de les eleccions del 26-M, ha dit que intentaran reconduir-les i que es buscarà el màxim consens amb tots els grups per tirar endavant els projectes importants.