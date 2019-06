L'escola de Vilabertran finalitza el projecte integral centrat en l'espai

Com és costum de cada any, l'escola Torre d'en Reig, de Vilabertran, ha elaborat un projecte amb la implicació de tot el centre. Enguany, el tema escollit va ser l'espai i, més en concret, el sistema solar.

A cada curs del centre educatiu, el projecte s'ha iniciat partint de les preguntes proposades pels mateixos alumnes, que eren del tipus: Podríem viure fora de la Terra?, o bé: Podríem viatjar a la lluna?, entre altres.

Al llarg del curs, els alumnes han experimentat diferents activitats relacionades amb aquest tema. Un exemple podria ser el planetari mòbil que va visitar l'escola, la sortida a l'Observatori Astronòmic d'Albanyà, o la temàtica de les disfresses de carnaval.

Cada aula ha buscat informació, l'han contrastada, i ha realitzat tallers d'intercicles per ambientar una aula. El resultat ha estat una aula temàtica ambientada en l'espai, on cada grup ha aportat el seu material: un coet fet amb una caixa de cartró, plantilles per cosir constel·lacions, planetes elaborats amb material reciclat o una maqueta feta de fusta sobre els moviments de la terra.