La Diputació invertirà 200.000 euros als cementiris dels municipis gironins amb menys de mil habitants

La Junta de Govern de la Diputació de Girona ha aprovat avui la primera convocatòria de subvencions per a inversions municipals en cementiris. Aquest any hi destinarà 200.000 euros, que s'adreçaran als 131 ajuntaments de les comarques gironines de mil habitants o menys i que, en general, són els que tenen menys capacitat econòmica i de gestió. Més endavant, s'estudiarà la conveniència d'ampliar aquesta convocatòria a ajuntaments amb més població. En el marc del Pla de Serveis d'Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i Serveis Funeraris, la Diputació també ha programat a Girona, per al 12 de juliol vinent, una jornada formativa sobre la normativa, el model de reglament elaborat per la mateixa corporació i la doctrina relacionada amb la gestió de cementiris i serveis funeraris.

El Pla de Serveis d'Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i Serveis Funeraris va néixer de la voluntat política manifestada en l'acord del Ple de 18 d'abril de 2017 en relació amb l'elaboració d'un cens de cementiris i serveis funeraris a les comarques gironines. A partir d'aquí, la corporació va crear un cens de cementiris, serveis funeraris i tanatoris de les comarques gironines, que ja es pot consultar al web de la Diputació.

A més de la necessitat d'aquest cens, el mateix acord del Ple va fer evident l'objectiu de la Diputació d'ajudar els ajuntaments a garantir la prestació d'uns serveis funeraris i de cementiri de qualitat i a gestionar-ne les dificultats sobrevingudes, com, per exemple, les relacionades amb els nínxols de titularitat desconeguda. Es tractava d'oferir als ajuntaments assessorament i assistència sobretot en l'actualització de les dades dels titulars i difunts per poder gestionar adequadament els cementiris. D'aquesta manera, es podrien evitar fins i tot ampliacions innecessàries d'aquests equipaments.

El març de 2018, la Diputació va aprovar el Pla de Serveis d'Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i Serveis Funeraris. Al cap d'un mes, en una jornada adreçada als ajuntaments gironins, la corporació va presentar el programa, va exposar el règim jurídic aplicable i va obrir un espai de debat sobre aquest àmbit.

En aquesta mateixa sessió, hi va especificar els set recursos que oferiria als municipis en l'àmbit dels cementiris i dels serveis funeraris:

1. Cens de cementiris i serveis funeraris de la demarcació de Girona.

2. Inventari dels cementiris municipals (s'obté i s'ordena la informació relacionada amb les unitats d'enterrament que formen part del cementiri: difunts, titulars...).

3. Aplicació informàtica de gestió de cementiris municipals (GesCem).

4. Assessorament tècnic i jurídic en l'àmbit de la gestió de cementiris i serveis funeraris.

5. Estudis de costos de manteniment de cementiris municipals i de la gestió econòmica del servei.

6. Recull de normativa, modelització i documents rellevants per a la gestió de cementiris i serveis funeraris.

7. Formació en l'àmbit de la gestió dels cementiris municipals i dels serveis funeraris.



També l'any passat, la Diputació va engegar dos projectes pilot als cementiris d'Espolla i Ullastret. Els estudis van finalitzar fa uns mesos i els resultats han posat de manifest la situació de les instal·lacions destinades al servei públic de cementiri i les necessitats en relació amb l'espai disponible, la regulació, les actuacions de manteniment i les reparacions necessàries, entre d'altres.



Quaranta-vuit peticions d'ajuntaments



A partir de l'aprovació del Pla de Serveis, la Diputació ha rebut quaranta-vuit peticions d'ajuntaments en relació amb els set recursos que ofereix en matèria de cementiris i serveis funeraris. Ara com ara, ja ha executat els inventaris dels cementiris de Castellfollit de la Roca, Molló i Sant Andreu Salou, i està finalitzant el de Maià de Montcal. També n'ha iniciat cinc més.