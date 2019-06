Càritas Alt Empordà va ajudar a 6.848 persones al llarg de 2018

L'acció de Càritas Alt Empordà Interior, va beneficiar 6.848 persones al llarg de 2018, segons recull la memòria del passat exercici que es presentarà el proper 20 de juny, en el decurs d'una trobada de voluntaris i col·laboradors com a cloenda de curs d'algunes activitats, abans de la temporada d'estiu.

La denominació "Interior" és la delimitació geogràfica per diferenciar l'activitat de Càritas Figueres, i la gran majoria de pobles de l'interior de la comarca, de les activitats que duen a terme la resta de Càritas a l'Alt Empordà, situades a la costa: Portbou, Cadaqués, Roses, Castelló d'Empúries i l'Escala, les quals inclouen també alguns municipis de la rodalia.

La Memòria recull les dades més significatives de l'activitat de Càritas Alt Empordà Interior al llarg de 2018, les quals es resumeixen en un total de 3.206 persones ateses individualment, però que suposen un benefici final per a 6.848 persones considerant els familiars i el seu entorn.

Actualment Càritas Alt Empordà Interior distribueix el seu treball social en diferents àmbits d'intervenció, que es concreten en 23 serveis.

Tot aquest treball compta amb un pressupost de 513.062,65€ anuals, dels quals 49,25 % provenen de Fons privats, i el 50,75 % de fons públics. La major part d'aquests diners (98,12 %) es destinen a Acció Social.

Una peça fonamental en la tasca de Càritas Alt Empordà Interior són els voluntaris, dels quals són el complement perfecte els professionals. Durant l'any 2018 hi ha hagut un total de 126 voluntaris, i no cal dir que la crida per a poder fer créixer aquesta quantitat és permanent.

En el moment de fer aquest balanç anual, es vol cridar l'atenció especialment en dos serveis:

Acollida i acompanyament

És preocupant que el 42% de les 366 persones ateses siguin persones sense llar, cosa que no significa que no tinguin sostre, però sí que no disposen d'una llar digne (siguin individuals o famílies) També és preocupant que la majoria (84%) no tinguin ingressos econòmics.

Des de Càritas es valora cada situació, establint un pla de treball personalitzat per fomentar

l'autonomia i la promoció d'aquestes persones.

Roba

Un dels programes més populars, i a la vegada més desconeguts, de Càritas és el rober, que en el cas de Figueres / Alt Empordà Interior, es canalitza a través de la botiga De cap a peus.

A través de la botiga, Càritas recicla la roba que donen els ciutadans, en dues línies:

- La ven, a preus mòdics, com a roba de segona mà, i en aquest cas, destina els guanys a sufragar els diferents programes de Càritas.

- La distribueix gratuïtament a les persones i famílies que hi van derivades dels Serveis Socials de l'Ajuntament i del Consell Comarcal, per garantir que les persones amb pocs recursos puguin vestir amb condicions adequades.

A finals d'abril Càritas Alt Empordà Interior va fer una crida demanant roba i sabates aprofitables, especialment per a mainada; tota mena de peces bàsiques, de totes les talles i per a totes les edats. També parament de la llar (mantes, tovalloles, jocs de taula, etc), i sacs de dormir i motxilles. Tot allò que està en bon estat, però que la gent ja no fa servir.

Càritas també treballa amb altres àmbits/serveus, com ara: Àmbit infància i família; Acompanyament a la gent gran; Laboral; Suport jurídic; Habitatge; Accions comunitàries; Programes de cobertura de necessitats bàsiques.