La Fundació Salut Empordà inaugura el Jardí Terapèutic

Aquest matí la Fundació Salut Empordà (FSE) ha inaugurat el nou Jardí Terapèutic, ubicat a la terrassa de la primera planta del Centre Sociosanitari Bernat Jaume. Es tracta d'un projecte innovador a la demarcació de Girona, ja que no hi ha cap recinte hospitalari que disposi d'una zona similar.

El Jardí Terapèutic s'adreça a més de mil usuaris anuals, entre pacients, familiars i professionals del centre. És un espai exterior dissenyat per a les necessitats físiques, psicològiques, socials i espirituals dels usuaris d'un centre sanitari, perquè els ajuda a mantenir el contacte amb la realitat i els proporciona benestar psicofísic. Esdevindrà una eina més del conjunt de tècniques, instruments i atencions que utilitza el Bernat Jaume per tractar les persones que s'hi estan.



El projecte

La reconversió de la terrassa en un jardí de 450 metres quadrats va començar a finals del mes de març i s'ha acabat a principis de juny. El disseny de l'obra ha anat a càrrec del despatx Vitaller Arquitectura i l'enjardinament, d'Espai Can Mir.

L'eix del jardí és la Mediterrània: no només com a concepte de paisatge, sinó com una manera d'entendre l'entorn. I està representada per un conjunt de plantes fàcilment reconeixibles per als usuaris i que a la vegada ofereixen moltes possibilitats d'interacció (aromàtiques, medicinals o de temporada).

El jardí combina ambients: jardineres grosses amb espais d'alçada, diversos materials i textures, diferents tipus de sòl, i també inclou elements que desperten els sentits, com balises solars i campanes eòliques. I amb l'objectiu de poder-hi estar durant tot l'any, s'hi han instal·lat pèrgoles i porxos oberts.

Campanya de mecenatge

Per a finançar els més de 150.000 euros que val l'obra del Jardí Terapèutic, la Fundació Salut Empordà va impulsar una campanya de micromecenatge que estarà oberta fins a finals d'aquest 2019, ja que també caldrà recollir diners per al manteniment de l'enjardinament.

Fins al dilluns 10 de juny, el projecte ha rebut 192 donacions que suposen 45.645,77 euros dels 150.000 que costa el Jardí Terapèutic. CaixaBank va fer un donatiu de 12.000 euros i l'Obra Social "la Caixa" va impulsar una campanya de Crowdfunding entre el 6 i el 31 de maig en una vintena d'oficines de l'entitat, la majoria situades a l'Alt Empordà. El resultat van ser 172 aportacions d'empreses i particulars i 3.302 euros recollits.

A més, l'obra ha rebut el suport econòmic de les empreses Grup Norfeu, Grup Aiterm, restaurant Can Cervera, Funerària Vicens, Instal·lacions Capel, Hora Nova i Setmanari de l'Alt Empordà. També, de l'associació Grup Iris i de 183 persones que han fet un donatiu a títol individual.

També han ajudat a arribar als més de 45.000 euros la venda de bosses reutilitzables i el concert que la coral juvenil Les Veus del Fluvià va oferir desinteressadament al Centre Sociosanitari Bernat Jaume.

La inauguració del Jardí Terapèutic ha tingut lloc aquest matí, a les 13 h, i ha comptat amb l'assistència del gerent de la Regió Sanitària de Girona, Miquel Carreras, l'alcaldessa de Figueres i presidenta del Patronat de la FSE, Agnès Lladó, el director gerent de la Fundació, Martí Masferrer i el director d'Atenció Sociosanitària, Arcadi Boixadera. Després de la visita a l'espai, s'ha destapat una placa amb un fragment del poema "Els aiguamolls 1985" de l'escriptora Maria Àngels Anglada, que fa referència al triomf de la natura per sobre del ciment. I ha tancat l'acte l'actuació del guitarrista clàssic i de flamenc, Juli Quesada.

"'Curar sempre que es pugui, cuidar sempre' és un lema que retrata el que avui hem fet", ha dit la presidenta del Patronat, Agnès Lladó. I ha afegit que "aquest projecte té en compte les necessitats de les persones des d'un punt de vista global, holístic".

Per la seva banda, el director gerent de la Fundació, Martí Masferrer, ha agraït a "usuaris, professionals, empreses, entitats i ciutadans la col·laboració en un projecte que la comunitat ja s'ha fet seu. Per a la FSE és un pas més en l'atenció centrada en la persona".