El «Buc al Carrer» arriba a Figueres amb concerts de grups joves

L'Oficina Jove de l'Alt Empordà celebra per cinquè any consecutiu el Dia Internacional de la Música. El servei de Joventut ha programat tot un seguit de concerts a l'espai públic per donar a conèixer els grups de joves i novells de la comarca. Sota el títol el «Buc al Carrer» han programat un concert que tindrà lloc el 21 de juny a la plaça de les patates de Figueres.

A partir de les set de la tarda alguns dels grups usuaris del buc d'assaig situat a l'Oficina Jove pujaran a l'escenari. Somboits, Cuits, Koalanú, Merqucho, Gipsy Siroco, Suit & Tie, Sofia Marchesi o Xavi Meler seran els vuit intèrprets de la vetllada. La diversitat d'estils dels grups que acull el buc és molt variada. Al concert jove s'hi podrà escoltar rock, pop, mestissatge, reggae, rumba, fusió i cançó d'autor.

Aquesta activitat s'emmarca dins de la Setmana d'Acció Musical, on a més a més dels concerts a l'aire lliure s'han programat diferents accions de promoció cultura musical com la Trobada de fans del K-Pop o la Batucada de bateries que organitza el Casino Menestral.

El 19 de juny, la seu de l'oficina jove acollirà una xerrada sobre la difusió musical perquè els grups novells puguin rebre algunes indicacions necessàries per donar a conèixer els seus projectes. El ponent serà el gerent de la revista Enderrock, Jordi Novell.

El Servei de Joventut explica que aquesta activitat ha anat prenent força i que suposa una oportunitat no només pels joves per mostrar allò que fan sinó també per la ciutadania: «Volem que tothom pugui veure i gaudir el talent jove que hi ha a l'Alt Empordà».