El sector turístic de Roses proposa 35 accions per potenciar la destinació

Les Xerrades per a la revolució Turística, que s'han dut a terme en els últims mesos a Roses amb l'objectiu de sacsejar el sector turístic, han conclòs amb l'elaboració d'un ampli document que inclou 35 propostes per desenvolupar en els propers anys en diferents àmbits: el comerç, la gastronomia, l'allotjament, la mobilitat i les activitats, l'oci i la natura . El document també planteja un canvi de model associatiu amb l'objectiu de crear un potent lobby empresarial al municipi.

Algunes de les accions que es proposen les ha d'executar el sector privat i d'altres s'han de fer en col·laboració amb les administracions. Les jornades de debat les ha impulsat l'Estació Nàutica Roses-Cap de Creus i l'Associació de Comerciants del municipi amb la finalitat de fer una reflexió profunda sobre els canvis que marca el sector turístic i proposar accions de millora.

El document, que és el resultat de sis jornades de debat que s'han dut a terme amb un gran èxit de participació en diferents emplaçaments de Roses, s'ha presentat públicament avui en un acte a l'Hotel Terraza de Roses que ha estat presidit per la consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón. L'acte també ha comptat amb l'assistència de l'alcaldessa en funcions de Roses, Montse Mindan i els representants dels partits que configuraran el nou govern a partir d'aquest dissabte, amb Joan Plana i Fèlix Llorens al capavant.

La consellera d'Empresa i Coneixement ha elogiat "l'enfocament encertat i rigorós del projecte" i ha manifestat que "aquestes jornades de debat són el punt i final a un procés de reflexió madur i consensuat entre totes les parts per un desenvolupament turístic de Roses. Un model que s'adequa amb el Pla Estratègic de Turisme de la Generalitat de Catalunya".

Miquel Gotanegra, president de l'Estació Nàutica i de l'Associació de Comerciants de Roses, afirma que "és la primera vegada que els empresaris de Roses ens unim i ens posem a treballar conjuntament per fer una reflexió profunda i una proposta de futur per al nostre municipi. Tenim per davant un repte molt important i el fet que des de la iniciativa privada s'hagi decidit tirar endavant un projecte d'aquestes característiques és molt remarcable". "Ara, el nostre gran desig seria que les conclusions a les quals hem arribat es puguin portar a terme el més aviat possible i que les propostes que fa el sector privat es puguin fer realitat perquè Roses continuï essent una de les destinacions turístiques més importants del país", afegeix.



Canvi de model associatiu

Una de les principals accions que es proposa és impulsar un canvi de model associatiu per tal de crear un gran lobby empresarial i reforçar la participació dins el propi teixit empresarial. La idea és reorganitzar l'actual estructura formada per dues entitats: l'Estació Nàutica i l'Associació de Comerciants, i crear un sol ens molt més potent . Dins d'aquest ens es formaran diferents taules de treball sectorials que funcionaran de forma autònoma i abordaran les àrees sobre les quals pivota el sector turístic: gastronomia, mobilitat, comerç, allotjament, i activitats, oci i natura . La voluntat és sumar esforços i establir sinergies entre tots els professionals implicats en el turisme per potenciar Roses com una destinació capdavantera.

Actualment l'estació Nàutica i l'Associació de Comerciants de Roses agrupen més de 200 empreses amb un volum de negoci de 159 milions d'euros ( representa el 37% del total de la facturació de les empreses del municipi) i que donen feina a 1.480 persones ( representa el 48% del total de les empreses del municipi).



35 accions en sis àmbits

Les accions que es proposen es divideixen ens sis àmbits. En el de la gastronomia es planteja: la creació d'un segell de qualitat gastronòmica Empordà; la celebració d'una jornada temàtica entorn al peix; l'impuls d'experiències turístiques al voltant dels productors i productes locals de qualitat; i dur a terme accions de formació específica entorn l'Escola d'Hostaleria. En l'apartat gastronòmic també es visualitza el projecte del nou Bulli com un repte per al sector.

En l'apartat del comerç, una de les prioritats és dur terme accions per acabar amb la problemàtica del top manta i contra la venda d'articles falsificats; també es proposa un pla d'usos del comerç i un pla de formació comercial, entre d'altres actuacions.

En l'àmbit de l'allotjament es planteja: un servei d'habitatge per a treballadors temporals i un pla de formació del personal dedicat a l'allotjament; un inventari d'habitatges buits; la categorització d'HUTS i apartaments turístics; suport en el control de l'oferta d'allotjament il·legal; i un programa de sostenibilitat dels allotjaments.

Pel que fa a la mobilitat, es proposa una revisió del model de gestió de les zones blaves; que es dissenyi un sistema d'accés a platges i espais naturals i una ruta de mobilitat elèctrica, entre d'altres.

Quant a les activitats , l'oci i la natura, es planteja la participació a la junta rectora del parc natural del Cap de Creus i capitalitzar la porta d'entrada al Cap de Creus ; un programa empresarial d'activitats anuals; la creació de productes entorn a experiències; la revisió dels serveis en les rutes turístiques; i una proposta d'activitats al port.

A més, hi ha diverses accions transversals que també es plantegen com ara integrar el nou ens en el futur Centre Tecnològic d'Innovació Turística i Social de Roses , i dissenyar un pla de transició energètica per avançar cap a la sostenibilitat i en la reducció de l'efecte del canvi climàtic.



Jornades amb un gran èxit de participació i ponents de primer nivell

Les jornades amb comptat amb la participació de 350 empresaris i amb 17 ponents altament qualificats i experts en els seus respectius àmbits: José Antonio Donaire (vicerector de la Universitat de Girona), Jordi Sargatal (ornitòleg i naturista ), Josep Maria Pla ( propietari del càmping Les Medes), Marc Casadellà ( gestor de Burricleta), Lluís Parera ( president de l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava Pirineu de Girona), Maria Abellanet ( Directora General del Grup CETT), Toni Castellar ( director del càmping La Ballena Alegre), Eduard Ayach ( vicepresident d'Asetrans i vicepresident de la patronal FOEG), Manuel Pineda ( Director de Projectes de Doymo), Pere Padrosa ( Director General de Transports i Mobilitat de la Generalitat) , Àngel Vilanova (vocal i membre fundador de l'Associació de Professionals de Sala de Girona), Anna Espelt (directora del celler Espelt), Carles Benítez (responsable del segell de qualitat Girona Excel.lent i tècnic de promoció econòmica de la Diputació de Girona), Mateu Casañas (xef i copropietari dels restaurants Compartir de Cadaqués i Disfrutar de Barcelona) i els empresaris del sector del comerç Josep Fajol, Miquel Roig i Salvador Giraut.