S'aprova l'abalisament de l'escull de la Punta de la Farrera per millorar la seguretat de la navegació

La darrera reunió de la Comisión de Faros depenent del Ministeri de Foment ha aprovat l'abalisament de l'escull conegut com «Bau de la Farrera», situat entre les cales Montjoi i Pelosa, de Roses. Aquesta actuació respon a la petició feta pel Port Esportiu de Roses amb l'objectiu de millorar la seguretat de la navegació en aquest sector del litoral rosinc, on s'han produït diversos accidents.

El «Bau de la Farrera» és un escull rocós situat a uns 100 metres de la costa, front la Punta de la Farrera. La seva fondària és d'uns 70 centímetres per sota de la superfície, no essent visible, motiu que fa augmentar la seva perillositat i que ha provocat nombrosos accidents per embarrancada d'embarcacions en els darrers anys, tant de pesca com d'esbarjo.

Recollint la inquietud generada pels navegants, Port de Roses va tramitar la sol·licitud d'abalisament a la Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos (FEADPT), a través de la Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics. La petició s'ha vist recentment atesa per part de l'ens responsable de la senyalització marítima, la Comisión de Faros, que durant la seva darrera reunió tècnica ha aprovat la instal·lació de senyals d'abalisament, tant diürnes com a nocturnes, per evitar més accidents.

D'altra banda, cal destacar també l'aprovació d'una altra recomanació proposada per Port de Roses a Ports de la Generalitat, consistent en la il·luminació del dic exterior sud de la dàrsena pesquera i comercial, amb la qual es volen també evitar accidents produïts darrerament per col·lisió amb el dic, sobretot en moments de baixa visibilitat o falta de llum.