Una ONG fa una desfilada infantil a Figueres per ajudar nens vulnerables de Filipines

L'associació Mabuhay Families ha organitzat per a aquest dissabte, 15 de juny, una Desfilada Infantil Solidària a Figueres per ajudar nens i nenes que viuen en orfenats de Filipines. El problema infantil a Filipines és gravíssim. Degut a diferents tifons (entre ells el Yolanda-Haiyan el 2013, un dels pitjors tifons dels últims temps), els índexs de pobresa i de nens sense família han crescut molt. La situació és d'extrema crisi humanitària: des de nens que viuen al carrer, greus deficiències higièniques i de salut, orfenats saturats, i el constant perill que aquests nens que viuen al carrer siguin víctimes de traficants d'éssers humans i de pedòfils.

L'associació Mabuhay Families vetlla des de fa més d'una dècada per ajudar la infància desvalguda. L'entitat sense ànim de lucre realitza projectes de promoció d'ajuda per tal de millorar la qualitat de vida a nens orfes i abandonats de Filipines.

Des dels seus inicis ha dut a terme una gran varietat de projectes i ajudes. Des de donació de roba i de bàsics d'higiene, passant pel finançament d'obres i la donació de diners per a urgències humanitàries puntuals causades per desastres naturals.

Els responsables de l'ONG preparen un viatge per a aquest estiu, per traslladar els materials i recursos d'ajuda humanitària que al llarg dels últims mesos ha aconseguit recollir l'entitat. Des de l'escola La Salle de Figueres, tres alumnes de 4t d'ESO han dedicat el seu temps del programa educatiu d'Aprenentatge i Servei (APS) a promoure iniciatives destinades a aquesta causa, com la recollida de roba de mainada entre tota la comunitat educativa i l'elaboració i edició d'un llibre amb un fort component emocional, ja que el protagonitza una jove que va néixer a Filipines i que, després de poc més de dos anys vivint a l'orfentat, va ser adoptada per una família figuerenca. El llibre es titula «Nascuda del cor».

En el marc de la mateixa campanya de sensibilització amb la infància desfavorida de Filipines, aquest dissabte, 15 de juny, Mabuhay Families ha organitzat una Desfilada Infantil Solidària a l'Hotel Figueres Parc, a les 18.30 hores, oberta a totes aquelles persones que vulguin posar el seu granet de sorra en aquesta causa benèfica.