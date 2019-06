L'assemblea d'ERC dona el vistiplau al pacte a quatre bandes per desbancar Masquef de l'alcaldia de Figueres

el candidat de Junts per Figueres, Jordi Masquef, celebrant la victòria aquest 27 de maig

L'assemblea d'ERC ha donat el vistiplau al pacte a quatre bandes per treure l'alcaldia a Jordi Masquef. La formació es va reunir ahir a la nit amb la militància, que va donar llum verd a l'acord amb el PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres. Els quatre partits continuen ultimant els serrells que queden pendents i està previst que demà mateix oficialitzin el pacte, que inclouria investir la cap de llista d'Esquerra, Agnès Lladó, al ple de dissabte. Les eleccions del 26-M van donar la victòria de Junts per Figueres, amb vuit regidors, però la formació va quedar lluny de la majoria absoluta, fixada en onze. ERC en va aconseguir cinc; el PSC, quatre; Ciutadans, dos; Guanyem Figueres, un i Canviem Figueres, un altre. Els quatre partits que esperen tancar un acord en les properes hores sumen els onze necessaris per poder governar.