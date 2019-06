ERC proposa al PSC de Vilafant dividir el mandat en dos anys d'alcaldia socialista i dos més per a Esquerra en minoria

ERC de Vilafant (Alt Empordà) ha proposat Consol Cantenys (PSC) donar-li suport al ple d'investidura de dissabte a canvi d'un mandat dividit en dos anys d'alcaldia socialista i dos més per a Esquerra en minoria. La formació diu que la proposta no inclouria formar govern i evitaria un possible pacte del PSC amb Cs, que segons ERC ha mostrat la seva predisposició a pactar. Els socialistes van guanyar les eleccions però van empatar en nombre de regidors amb Esquerra, que també en va aconseguir cinc. Ciutadans en va obtenir dos i Junts per Vilafant, un. Cantenys diu que estan estudiant totes les propostes que hi ha sobre la taula però que encara no hi ha res decidit.

Dos anys de govern en minoria a canvi del suport al ple d'investidura. Això és el que ha proposat ERC al PSC de Vilafant. La formació va aconseguir cinc regidors. Els mateixos que els socialistes, que van guanyar les eleccions en nombre de vots. El cap de llista, Sergi Palomeras, diu que no es tractaria d'un pacte de govern sinó de dividir en dos el mandat. La meitat per al PSC i l'altra per a Esquerra. "Ens garantiríem el suport als plens d'investidura i, de ben segur, en molts punts ens entendríem com hem fet durant els últims quatre anys", remarca Palomeras.

A més, l'acord "evitaria que Cs condicionés el mandat i respectaria el resultat d'empat que va deixar el 26-M". I és que, segons ha avançat Esquerra, Ciutadans ha mostrat la seva predisposició a formar govern amb els socialistes.

Palomeras critica que a 48 hores del ple d'investidura, Cantenys encara no hagi donat resposta a la seva proposta. La cap de llista del PSC, però, diu que estan estudiant totes les propostes i que encara no hi ha res decidit.