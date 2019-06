Promouen un repte solidari a Figueres per ajudar una escola orfenat a Uganda

Més de tres-cents nens i nenes conviuen junts a l'escola orfenat New Life, a Entebbe, prop de Kampala, la capital d'Uganda. Alguns d'ells van complir un somni i van visitar Figueres, la comarca, Catalunya i Espanya en diverses ocasions per recaptar fons a través de la seva música. Formaven part del Cor Safari, creat des de l'escola per ajudar els infants a guarir les ferides de l'ànima, cantant. El somni es va fer gran i van compartir escenari al costat de grans artistes com Alejandro Sanz o Txarango, arribant al cor de molta gent.

Després de gires intenses, i de fortes emocions, aquests nens tenen ja una segona família a Catalunya, però la realitat del seu voltant no canvia de tornada a casa. Actualment el centre travessa una situació molt crítica per la pèrdua d'algunes ajudes de què disposava. Una figuerenca, que manté des de fa tres anys el vincle amb aquesta escola del país africà, ha decidit recollir diners en un repte solidari, per contribuir a pal·liar aquestes dificultats. La idea és obtenir fons que ajudin a millorar les condicions sanitàries i educatives que envolten aquests infants d'entre 6 i 14 anys, comprar medicaments, material escolar i menjar.

La iniciativa compta amb el suport de l'associació llançanenca Love Cambodja, i consisteix en la venda de butlletes d'un sorteig solidari: «Una petita aportació de dos euros permetrà obrir molts cors», remarca la promotora de l'acció, Sònia Fuentes. Els participants entraran en tres sortejos: un dinar al restaurant Càlid Cafè de Figueres, un reportatge fotogràfic amb el fotoperiodista Andrea Bolcato i una nit d'hotel a la Costa Brava. Les butlletes es poden adquirir a través de la pàgina d'Instagram @we_love_uganda, i aquí mateix es farà el sorteig en directe el dia 29 de juny. També es pot fer donació al compte: ES90 2100 0415 0702 0052 9147. El telèfon de contacte és el 665 603 383.

Les butlletes també es poden trobar a diferents establiments: la botiga solidària de l'associació Love Cambodja a Llançà, el Museu del Joguet de Figueres, l'establiment Garum i la Pensió Bartis també de Figueres. «Els diners recollits en el sorteig, els portarem directament a l'orfenat aquest estiu un grup de voluntaris». Un cop allà comprovaran quines necessitats són més urgents i, en tornar a la ciutat, la tasca solidària continuarà. També s'ha previst organitzar un sopar benèfic al Xiringuito X d'Empuriabrava, a l'estiu.

A l'escola New Life d'Uganda estudien centenars de nens que comparteixen les mateixes inquietuds i esperances que la resta d'infants d'arreu del món. «Estar escolaritzats els garanteix trencar el cercle generacional de pobresa i vetllar pel respecte als seus drets».

Necessitats urgents

L'escola orfenat necessita llits, sabates, llençols i mantes, però també material per al col·legi com ara llibres, llapis, colors i regles. A més, també cal comprar menjar així com sabates i roba i construir un dormitori per a aquells nens que no puguin anar a casa. El col·legi va començar amb 25 nens el 1999 de la mà de Deborah Kaaya i ara són més de tres-cents. La majoria són nens amb problemes i el centre utilitza la música per afrontar les adversitats.