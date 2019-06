El poble de Lladó rep la visita dels seus germans bascos de Zizurkil

El poble de Lladó va viure una gran festa popular el cap de setmana passat, amb motiu de la visita d'una quinzena de ciutadans de Zizurkil, el poble basc amb el qual estan agermanats des de l'any 2013. Segons l'alcalde de Lladó, Joaquim Tremoleda, Zizurkil és un poble llunyà però «proper d'ideals». Els defineix com una gent «molt propera amb la qual sempre ens hem sentit molt a gust».

Els bascos van arribar el divendres al vespre, i se'ls va rebre amb un concert de la coral lladonenca i una passada d'imatges de les trobades d'altres anys. El dissabte era el dia fort, i es va iniciar amb una visita guiada al Museu Dalí i una arrossada popular feta per en Kiku, cuiner local. Al vespre es va fer un sopar popular a la plaça, i es va acabar amb l'actuació musical de Les Anxovetes. Tot i que un important gruix de visitants va emprendre el camí de tornada el diumenge al matí, un grupet es va quedar fins al dimarts, que és quan se celebra la tradicional romeria a la Mare de Déu del Mont.

Durant la trobada es va aprofitar per fer un emotiu reconeixement a l'antic alcalde de Zizurkil, Joxe Mari Luengo, que en el seu moment havia estat l'impulsor de l'agermanament. Després de les eleccions municipals del 26 de maig, Luengo li va cedir el lloc a Iker Urruzola.

L'agermanament el va iniciar l'anterior alcalde, Joan Fàbrega, l'any 2013. Des de llavors, la relació s'ha mantingut i consolidat amb un intercanvi anual en què un poble es desplaça per visitar l'altre. A més d'aquestes cites anuals, que estan obertes a tot el poble, la relació que ha sorgit entre ambdós pobles ha fet que es facin més visites de petit format al llarg de l'any. «A vegades hi ha agermanaments que són nominals i no acaben de funcionar. Aquest no és el nostre cas», conclou Tremoleda.