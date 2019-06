Les obres del carrer Cendrassos responen al Pla de Mobilitat del 2013

L'Ajuntament de Figueres ja ha començat a treballar en la rehabilitació i reurbanització del carrer Cendrassos, via que connecta el carrer Tapis amb l'avinguda Costa Brava, dos dels eixos principals de la ciutat. L'objectiu és millorar l'accessibilitat i la seguretat dels vianants, així com aconseguir la pacificació del trànsit.

A més d'atendre una reivindicació del veïnat des de fa molt de temps, aquestes obres també responen a l'obligació de complir amb la normativa. El ple de Figueres va aprovar fa cinc anys (abril del 2013) el Pla de Mobilitat per afavorir l'accessibilitat i la no discriminació d'accés als espais públics urbans. Document que, alhora, responia a l'aplicació d'una ordre superior del 2010 que és d'obligat compliment a tot el territori.

Segons l'informe tècnic municipal del projecte, el carrer està «força malmès quant a l'estat dels serveis i de l'asfalt». Per això, una de les actuacions principals serà el canvi del vial a una plataforma única que doni prioritat als vianants i compleixi els requisits d'accessibilitat vigent.

Treballs de reforma



L'obra va ser adjudicada fa unes setmanes a l'empresa Hier Cons Empordà SL per un valor de 226.105,44 euros i es preveu que duri quatre mesos. Els treballs de reforma consistiran a: substituir i renovar les xarxes (subterrànies i aèries) de serveis urbans; millorar la pavimentació, tot creant un carrer amb plataforma única; pacificar la mobilitat per afavorir l'ús de l'espai públic per als vianants; col·locar arbrat a la cruïlla del carrer Tapis per ampliar l'ombra i fer més amable el paisatge urbà; renovar l'enllumenat i instal·lar mobiliari urbà.